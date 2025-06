Vara începe la Craiova: IntenCity, o experiență festivalieră completă

Cea mai tare atmosferă a verii, la cele mai accesibile prețuri: IntenCity Festival transformă Craiova într-o destinație muzicală de neratat, în perioada 26-29 iunie 2025.

J Balvin, Bebe Rexha, G-Eazy, Timmy Trumpet, Paris Hilton, Tyga, Foster the People, B.U.G. Mafia și mulți, mulți alții sunt așteptați pe cele trei scene ale festivalului carepromite mai mult decât muzică. Cu o atmosferă efervescentă, experiențe memorabile și distracție de top la prețuri surprinzător de accesibile, începând cu 250 de lei, IntenCityFestival aduce atmosfera marilor evenimente europene și un vibe cosmopolit fără să devină un lux.

Pe mainstage-ul de pe stadionul Ion Oblemenco sunt așteptatestaruri internaționale, voci care au făcut istorie în România, dar și talente în plină ascensiune: J Balvin, Bebe Rexha, G-Eazy, Timmy Trumpet, Paris Hilton, Tyga, Foster thePeople, Gianluca Vacchi, Meduza, B.U.G. Mafia, Cyril, Damian Drăghici & Brothers, Loredana & Friends, Henrique Camacho & Opera Română Craiova, Aaron Sevilla, HVMZA, Edward Maya, Chris Catena’s Rock City Tribe, Speak, Stefania, Nicole Cherry și ReMan.

Vibe exploziv la Sala Polivalentă

Atmosfera va fi intensă și în Sala Polivalentă, spațiul dedicat celor care caută beat-uri underground, sunete noi și seturi dinamice, unde vor veni în acest an: Puya, Eran Hersh, Andrew Dum, Ian, Șatra B.E.N.Z., Nacho Bolognani, CTC, COJO Haos, MGL, Azteca, Erika Isac, Guess Who, NANE, Miss Martello, RAVA, Petre Stefan, Albert NBN, El Nino, Bad and Boujee, MGK666, Sami G, YNY Sebi, Ammo Avenue, Adrian Saguna b2b ARIAS, Lucille, Rareș, Amuly, SICKOTOY, Du Mad b2b Gorján, Andrew Maze, Almud, Crisko, HrisQ, Gabrian, Mr. Shtef, NSCDJși DJ Tavy.

SoundBridge by Europa FM: Muzică live, atmosferăautentică

Scena SoundBridge by Europa FM promite patru seri de muzică live, mixuri surprinzătoare și momente cu adevărat speciale. Pe scena amplasată pe esplanadă vor urca Iris, Proconsul, Voltaj, Cabron și Daria Lupi, alăturide DJ Claudiu Ghiorghiu, DJ Little, Sonati, din echipa Europa FM, și o serie de artiști din noul val – Addytzu, Andrei Bitza, Adrian Vibe, Cosminel b2b Diirus, DJ Casinte, DJ Johnnie J, Gabrian, Gius, Mr. Shtef și Ryan G– fiecare cu propriul sound și cu seturi menite să pulseze exact în ritmul publicului.

Ediția din 2025 a Festivalului IntenCity aduce activări speciale, un food court incitant, spații de relaxare, zone instagramabile pline de culoare și multe surprize. Destinație muzicală pentru zeci de mii de oameni din toate colțurile țării și nu numai, Festivalul IntenCity, organizat de Opera Română Craiova, cu sprijinul Primăriei și al Consiliului Local Craiova, este unul dintre cele mai așteptate evenimente muzicale din România.

Sponsorii evenimentului sunt: BCR, SuperBet, QFort, Softronic, Madri, Pepsi, Team Montage, Iridex Group Salubrizare, Promenada, Hotel Splendid 1900, Pringles, Devin, Recon, Havana Club, Distribuție Oltenia, Supermedical, Syoss, Centrul de Oncologie și Radioterapie Sfântul Nectarie Craiova

Parteneri: Voilà, Gentle Electric, Dare, WaterparkCraiova, Ray Consulting, Cineplexx, Tropical Tour, Evenimente Ideale, Pedală în Bănie, Craiova Events

Parteneri media: Virgin Radio Romania, Europa FM, Antena 3 CNN

