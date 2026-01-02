Înregistrarea sistematică clarifică limitele proprietății tale

2 minute de citit Publicat la 09:00 02 Ian 2026 Modificat la 09:00 02 Ian 2026

Proprietățile sunt identificate și măsurate

În zonele rurale, neclaritățile privind limitele proprietăților pot duce, în timp, la discuții sau conflicte între vecini, în special în zonele extravilane sau necooperativizate, unde proprietățile nu sunt delimitate clar prin garduri sau hotare.

De ce apar conflictele legate de limitele proprietății? Atunci când terenurile nu sunt măsurate și înregistrate oficial, limitele pot fi incerte, iar suprafețele pot fi diferite de la un document la altul. În lipsa unei evidențe unitare, aceste situații pot genera suprapuneri și neînțelegeri între proprietari.

Cum intervine înregistrarea sistematică

Prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF), derulat de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), proprietățile sunt identificate și măsurate, acestea fiind înscrise în sistemul integrat de cadastru și carte funciară în baza documentelor existente. Descrierea imobilelor se regăsește în documentele tehnice cadastrale întocmite în cadrul procesului de înregistrare sistematică, iar anterior deschiderii noilor cărți funciare, acestea sunt afișate în scopul verificării informațiilor de către deținători.

ANCPI beneficiază de fonduri europene pentru realizarea înregistrării sistematice a proprietăților și, în prezent, implementează Faza II a Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021–2027. Proiectul vizează înregistrarea gratuită a proprietăților din 660 de comune, însumând peste 5,7 milioane de hectare.

Rolul proprietarilor și al primăriei în proces

Pentru ca identificarea imobilelor să fie făcută corect, colaborarea proprietarilor cu prestatorul lucrărilor de înregistrare sistematică este esențială.

Astfel, etapa realizării interviurilor la teren (al cărei scop este identificarea amplasamentelor și a limitelor imobilelor împreună cu proprietarul și reprezentatul primăriei în concordanța cu actele existente) este foarte importantă pentru ca documentele tehnice cadastrale să reflecte realitatea tehnică și juridică a proprietăților.

În plus, proprietarul trebuie:

· să pună la dispoziție actele care atestă dreptul de proprietate;

· să permită accesul pe proprietate pentru realizarea măsurătorilor;

· să verifice documentele tehnice ale cadastrului care sunt afișate la sediul primăriei sau într-un alt loc stabilit de primar pentru o perioada de 60 de zile.

Dacă sunt observate neconcordanțe privind datele referitoare la imobilul deținut (suprafața, amplasamentul, limitele, proprietarii/posesorii etc.) pot fi depuse, în intervalul de 60 de zile, cereri de rectificare pentru corectarea informațiilor.

Primăria trebuie:

· să pună la dispoziția firmei care face măsurători documentele existente în arhiva acesteia precum registre agricole, nomenclatura stradală, registre de stare civilă sau orice alte informații și evidențe necesare realizării lucrărilor;

· să desemneze un reprezentant care să participe, alături de proprietar/posesor și prestatorul lucrărilor de înregistrare sistematică, la identificarea imobilelor;

· să elibereze certificate sau orice alte documente necesare realizării lucrărilor de înregistrare sistematică precum adeverințe de posesor;

· să contrasemneze documentele tehnice ale cadastrului.

Ce se schimbă după înregistrare

Odată finalizată înregistrarea sistematică, limitele proprietăților sunt reprezentate în documentele cadastrale, iar imobilele sunt înscrise în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Deținătorii imobilelor și vecinii lor au acces la aceleași informații oficiale, recunoscute de instituțiile statului, ceea ce reduce semnificativ riscul de conflicte și oferă claritate și securitate juridică pe termen lung.

Află mai multe informații pe: www.ancpi.ro /pnccf/

FĂ PASUL CEL MARE CĂTRE ÎNREGISTRARE! PENTRU PROPRIETATEA TA.

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană, prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (PoCIDIF).