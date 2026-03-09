Champions League 2026 - primele meciuri din optimi se joacă marți și miercuri

Cel mai tare duel din optimi este, fără doar și poate, cel dintre Real Madrid și Manchester City. foto: canva.com

La mijlocul acestei săptămâni are loc prima manșă a optimilor Champions League, pentru ca returul să se desfășoare săptămâna viitoare. În optimi se află nu mai puțin de 6 echipe din Premier League. Este vorba despre Chelsea, Liverpool, Manchester City, Newcastle, Tottenham și Arsenal. Trei formații sunt din La Liga, două din Bundesliga, iar Italia, Franța, Portugalia, Turcia și Norvegia au câte o singură echipă în drumul spre sferturi.

Marți, 10 martie

· 19:45: Galatasaray - Liverpool

· 22:00: Atalanta - Bayern Munchen

· 22:00: Newcastle - Barcelona

· 22:00: Atletico Madrid - Tottenham

Miercuri, 11 martie

· 19:45: Bayer Leverkusen - Arsenal

· 22:00: PSG - Chelsea

· 22:00: Real Madrid - Manchester City

· 22:00: Bodo Glimt - Sporting Lisabona

Duble manșe care ne vor ține cu sufletul la gură

Cel mai tare duel din optimi este, fără doar și poate, cel dintre Real Madrid și Manchester City, cele mai bogate cluburi din lume . Prima manșă se joacă miercuri, 11 martie, pe Santiago Bernabeu, pentru ca returul să se dispute pe 17 martie, pe Etihad.

Manchester City s-a calificat direct în optimile competiției, terminând grupa pe locul 8. Madrilenii au încheiat imediat sub “cetățeni”, luând calea play-off-ului pentru optimi, unde au trecut de Benfica Lisabona fără mari probleme. Asta, după ce aceeași echipă se impunea în fața “galacticilor” în ultima etapă din grupă.

Cele două formații s-au întâlnit de 13 ori în ultimele 10 sezoane. Au fost 6 duble manșe în fazele eliminatorii, în această ediție Manchester City impunându-se cu 2-1 în deplasare în faza ligii. De această dată, casele de pariuri sportive online o favorizează ușor pe City chiar dacă este echipa oaspete:

· Victorie Real Madrid: 3.00

· Egal: 3.50

· Victorie Manchester City: 2.22

Un alt duel interesant din prima manșă va avea loc în Franța, între PSG și Chelsea. Parizienii sunt deținătorii trofeului, însă nu au reușit să se califice direct în optimi. Au încheiat pe locul 11, iar în play-off-ul pentru optimi au eliminat-o pe Monaco.

Cât despre Chelsea, câștigătoarea Conference League sezonul trecut , a încheiat grupa Champions League pe poziția a șasea. În grupă le-a învins pe Barcelona și pe Napoli, însă nu a înregistrat decât o remiză în fața celor de la Qarabag.

Ultima oară PSG și Chelsea s-au întâlnit vara trecută, în finala Campionatului Mondial al Cluburilor. Chelsea s-a impus atunci, scor 3-0. De altfel, în ultimele 3 întâlniri directe au fost marcate fix trei goluri. Cota ca în această partidă să se înscrie peste 2.5 goluri este 1.57.

Avem și o echipă din Serie A calificată în optimi. Nu este vorba despre formația antrenată de Cristi Chivu, Inter Milano, care a disputat finala sezonul trecut , ci despre Atalanta. Aceasta va avea o misiune extrem de grea, dând piept în optimi cu Bayern Munchen.

Formația din Serie A a eliminat însă o echipă din Bundesliga în play-off-ul pentru optimi. Este vorba de Borussia Dortmund. În deplasare a fost învinsă cu 0-2, însă pe teren propriu s-a impus cu 4-1. Golul calificării a fost marcat în al optulea minut de prelungire al partidei. Cota 1.33 pentru minim un gol marcat de Atalanta în acest meci este una din selecțiile cu șanse foarte bune de reușită.

Pariuri antepost câștigătoare Champions League

Favorită la câștigarea Champions League este Arsenal, având cota 3.50 pentru a cuceri în premieră prestigiosul trofeu. „Tunarii” nu au cedat niciun punct în faza ligii, iar în Premier League sunt lideri.

Fără doar și poate, londonezii sunt îndreptățiți să viseze la o “dublă” de vis în acest sezon. Până la trofeu însă mai este drum lung și ne referim aici la ambele competiții. A doua favorită la câștigarea Champions League este Bayern Munchen (6.60), urmată de FC Barcelona (7.60) și de Manchester City (9.00).

În faza optimilor de finală vom avea nu mai puțin de trei dueluri între formații spaniole și formații englezești. Este vorba de Real Madrid - Manchester City, Barcelona - Newcastle, respectiv Atletico Madrid - Tottenham. Cea mai dezechilibrată dublă manșă din optimile Champions League, conform caselor de pariuri, se va disputa între Leverkusen și Arsenal. În schimb, cea mai echilibrată dublă este cea dintre PSG și Chelsea.