Chelsea a câştigat UEFA Conference League, după un 4-1 zdrobitor cu Real Betis

Clubul englez de fotbal, Chelsea, a câştigat UEFA Conference League miercuri seară, după un 4-1 zdrobitor în faţa celor de la Real Betis. Andaluzii au fost cei care au deschis scorul în minutul 9, prin Abde Ezzalzouli, însă clubul englez a întors scorul în repriza a doua.

Meciul a avut loc la Wroclaw, Polonia, pe Tarczynski Arena, unde Real Betis a deschis scorul în minutul 9, prin marocanul Abde Ezzalzouli. La pauză andaluzii conduceau cu acelaşi scor.

Chelsea a egalat prin Enzo Fernandez (65), iar ulterior Nicolas Jackson (70), Jadon Sancho (83) şi Moises Caicedo (90+1) au mărit avantajul, câştigând astfel competiţia.

Potrivit datelor de pe Flashscore, Chelsea a avut o posesie de 66% cu 7 şuturi pe poartă şi 4 ocazii mari, în timp ce Real Betis a avut doar 34% posesie, 3 şuturi pe poartă şi doar o ocazie mare.

