GETT’S Shop – De ce este important să folosești produse profesionale și acasă, nu doar în salon

3 minute de citit Publicat la 14:16 30 Dec 2025 Modificat la 14:16 30 Dec 2025

Getts.shop se adresează persoanelor care își doresc mai mult decât o rutină de îngrijire obișnuită. foto: Getts.shop

Pentru mulți oameni, vizita la salon este momentul în care părul sau pielea arată cel mai bine. Culoarea este intensă, textura părului este netedă, iar tenul este mai luminos și mai sănătos. Totuși, aceste rezultate nu apar întâmplător și nici nu se mențin fără o îngrijire corectă între programări.

Specialiștii din industria beauty subliniază tot mai des faptul că rezultatele obținute în salon pot fi menținute și prelungite doar prin folosirea produselor potrivite acasă. Pornind de la această nevoie reală, GETT’S Shop , magazinul online al brandului de saloane de înfrumusețare GETT’S , vine ca o extensie firească a experienței profesionale.

Astfel, ai acces la produse profesionale de beauty utilizate în saloane pentru îngrijirea completă a părului și a tenului, precum și pentru manichiură, pedichiură și styling, selectate de experți și aparținând unor branduri internaționale recunoscute pentru calitate.

Pentru cine este GETT’S Shop?

Getts.shop se adresează persoanelor care își doresc mai mult decât o rutină de îngrijire obișnuită. Este alegerea potrivită pentru cei care merg regulat la salon și vor să mențină rezultatele obținute între vizite, oferind o selecție completă de produse profesionale care acoperă toate nevoile de îngrijire ale părului și ale tenului, de la curățare și tratamente specifice, până la styling.

Totodată, platforma este dedicată celor care caută produse sigure, originale și recomandate de profesioniști, pentru a evita alegerile nepotrivite care pot compromite sănătatea părului sau a pielii.

De ce contează produsele profesionale în rutina de acasă?

Tratamentele realizate în salon au un impact major asupra sănătății și aspectului părului sau pielii. Însă, fără o întreținere corectă între vizite, efectele acestora pot fi de scurtă durată. Produsele profesionale sunt formulate special pentru a susține rezultatele obținute în salon și pentru a proteja structura firului de păr sau bariera naturală a pielii. De asemenea, acestea ajută la prevenirea deteriorării cauzate de factori externi precum poluarea, căldura sau stylingul excesiv.

Getts.shop oferă acces la aceste soluții profesionale, astfel încât rutina de îngrijire de acasă să fie una corectă și adaptată nevoilor reale.

Diferența dintre produsele profesionale și produsele mass-market

Atunci când vine vorba de îngrijirea părului și a pielii, diferențele dintre produse devin vizibile în timp. Produsele profesionale sunt dezvoltate pentru a răspunde unor nevoi specifice, au formule avansate și ingrediente active în concentrații optime.

În cazul produselor mass-market, accentul este pus pe accesibilitate, în timp ce produsele profesionale oferă rezultate predictibile, fără a compromite sănătatea părului sau a pielii. Alegerea produselor profesionale reprezintă o investiție pe termen lung în calitatea și eficiența rutinei de îngrijire.

Ce găsești pe Getts.shop?

Magazinul online GETT’S Shop oferă o selecție atent aleasă de produse profesionale, utilizate zilnic în saloanele GETT’S. Printre acestea se regăsesc:

· șampoane, măști și tratamente pentru păr vopsit, deteriorat sau cu tendință de cădere

· produse profesionale pentru îngrijirea tenului: serum, creme și tratamente anti-aging

· produse dedicate manichiurii și pedichiurii

· accesorii și aparatură profesională pentru coafare și styling

Toate produsele sunt originale și provin de la branduri consacrate precum Kerastase , L’Oréal Professionnel, Wella Professionals, Skeyndor , Fudge, Kaaral sau Alessandro.

Getts.shop – continuitatea îngrijirii profesionale

Un aspect esențial al îngrijirii corecte este alegerea produselor potrivite pentru nevoile reale ale părului sau pielii. Specialiștii GETT’S recomandă ca selecția produselor pentru acasă să țină cont de diagnosticul realizat în salon și de recomandările profesionistului.

Folosirea produselor adecvate contribuie la menținerea rezultatelor și previne apariția problemelor cauzate de utilizarea unor formule nepotrivite. Getts.shop facilitează acest proces, oferind acces la produse testate și recomandate de experti.

Produsele de acasă nu înlocuiesc salonul, ci îl completează

Specialiștii GETT’S subliniază că produsele de îngrijire utilizate acasă nu înlocuiesc experiența din salon, ci o completează. Vizitele regulate rămân esențiale pentru diagnostic, tratamente avansate și expertiza profesionistului, în timp ce produsele potrivite folosite acasă mențin, protejează și prelungesc rezultatele obținute.

Această abordare integrată, salon + îngrijire corectă acasă este cheia unei rutine de frumusețe eficiente și sustenabile pe termen lung.

Alegerea Getts.shop înseamnă siguranța produselor originale, acces rapid la branduri profesionale și confortul cumpărăturilor online.

Descoperă selecția de produse profesionale disponibile pe Getts.shop și transformă rutina de îngrijire de acasă într-o continuare a experienței din salon, pentru rezultate vizibile și de durată.