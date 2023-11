Liviu Neagu, Bergerat Monnoyeur: "Există soluții simple pentru o tranziție spre "verde" în domeniul construcțiilor"

Tranziția către o economie verde este obligatorie pentru toate statele semnatare ale acordului de la Paris, dar nu este o tranziție care se va întâmpla peste noapte.

Dificultăți există în toate sectoarele economice și cu atât mai mult în cel al construcțiilor, unde factorul financiar contează foarte mult. Găsirea celor mai bune soluții pentru tranziție spre "verde" devine astfel o activitate continuă pentru companii. Din fericire, soluții apar deja pentru efectuarea primilor pași, după cum explică și Liviu Neagu, CEO al Bergerat Monnoyeur pentru România și Republica Moldova, distribuitorul Cat.

”În problema tranziției spre verde primul lucru pe care trebuie să îl facem este să nu mergem atât de repede. Prin prisma utilajelor de construcții, tehnologia verde este abia la început. Un excavator electric costă mult mai mult decât unul clasic, iar un generator pe hidrogen costa de 7-8 ori mai mult. Dacă se merge în această direcție acum, se vor cheltui niște bani în plus degeaba. Mai mult, cum demonstrezi că acea lucrare este verde, că are o amprentă de carbon redusă? Dacă plimbi un excavator electric dintr-o parte în alta, ca să îl și încarci, impactul asupra mediului crește. Sau îl încarci cu un generator cu combustibil fosil? Sau sunt doar lovituri de imagine? Folosirea pe scară largă a echipamentelor electrice este în stare incipientă acum, mai avem de învățat cum s-o folosim”, arată Liviu Neagu.

Un exemplu simplu este locația în care se află un șantier, care nu este întotdeauna într-un loc în care să stea mulți ani. Dacă la o carieră de piatră se poate sta mult timp și se pot trage cabluri pentru electricitate, pentru autostrăzi acest lucru nu se poate face. ”Nu ai cum să tragi cabluri, mai ales că nu stai mult timp acolo. Costurile, acum, pentru tehnologia verde sunt foarte mari. În plus, dacă toți clienții din România vor fi obligați să cumpere echipamente electrice, iar cei din străinătate nu sunt obligați, ceea ce duce la prețuri mult mai mici pentru ei, noi nu vom mai fi competitivi. În România, încă nu există cerințe prin lege legate de emisiile de carbon ale unui șantier, abia acum se lucrează la aceste cerințe”, arată Liviu Neagu.

Sunt, însă, lucruri simple pe care le putem face pentru a ne reduce amprenta de carbon pe un șantier. Soluțiile de eficientizare pot absorbi inclusiv unele dintre majorările de taxe sau de costuri, astfel încât să nu rostogolești majorările mai departe.

Piața utilajelor de construcții

Situația din prezent ne arată că există finanțare cu fonduri inclusiv nerambursabile de la Uniunea Europeană, bani care își găsesc corespondentul εn nevoile de infrastructură ale României. Din păcate, anul viitor va fi unul electoral în țara noastră, ceea ce ridică semne de întrebare asupra continuității proiectelor de construcții. ”Ce nu știm este ce se întâmplă politic, vom avea patru rânduri de alegeri anul viitor. Am văzut și oameni optimiști, care au spus că fiind an electoral vor avea grijă să investească mai mult. Dar eu sunt mai sceptic și mă gândesc că între patru runde de alegeri nu vor mai avea timp să se gândească și la ce mai au de investit. Legat de subvențiile europene, putem spune că acum vizibilitatea este zero, nu avem nicio certitudine. Ponderea subvențiilor europene în piața utilajelor de construcții a fost de 50% în 2021, de 33% în 2022 și de 60% în 2023. Dar nu știm deloc ce va fi anul viitor. Dacă cei din minister și din instituțiile de autoritate nu vor lua niște decizii clare, noi nu avem predictibilitate. Se dorește tranziția spre verde pentru că s-a semnat acum nu știu cât timp un acord de reducere a amprentei de carbon, însă trebuie făcută pas cu pas”, explică Liviu Neagu.

Important de reținut este totuși că nu toate sectoarele de reducere a emisiilor au țintă zero în 2030. Sunt și zone în care nu se va putea atinge ținta zero, nu va putea fi totul green și vor fi și elemente care vor fi amânate pentru o dată ulterioară.

Până atunci, vedem că finalul de an 2023 vine cu provocări. Pentru aceste provocări și Bergerat Monnoyeur oferă soluții. ”Oferim în primul rând sustenabilitate, care înseamnă în esență utilizarea a mai puține filtre și fluide, mai multe componente reciclabile, cu o amprentă de carbon redusă. Apoi sunt costurile de operare, care se pot reduce printr-un consum mai mic de combustibil și cheltuieli de întreținere mai mici.

Suntem recunoscuți ca fiind ”best in class” pentru siguranță, calitate, fiabilitate și durabilitate. De altfel, nu cred că există un șantier mare în România unde să nu se afle și echipamente Cat, vândute de noi. Pe partea de tehnologie, oferim opțiuni avansate în beneficiul siguranței și confortului operatorului, iar pe partea de productivitate oferim performanțe conform standardelor din industrie, fără compromisuri în ceea ce privește versatilitatea. Pe zona de conectivitate avem monitorizarea de la distanță a indicatorilor cheie și a stării de sănătate a utilajelor prin intermediul VisionLink, iar pe zona de suport avem susținerea oferită de dealer prin intermediul unei echipe complexe și dedicate”, arată Liviu Neagu, completând: ”Mai mult, prin Cat Finance am pus la punct niște programe pe care le continuăm sau le pornim acum pentru sprijinul clienților. Aceasta pentru că am auzit că vor fi înghețate anumite proiecte, că nu vor mai fi bani și vor fi clienți care nu vor mai avea cum să continue lucrările. După o analiză atentă, pentru acești clienți oferim extensii de garanție și perioade de grație la plata ratelor de credit sau leasing atât pentru achiziția de utilaje, cât și pentru reparații mari. Preferăm să oferim soluții acum, pentru a nu ajunge la probleme mai mari în viitor.”

Amprenta de carbon

”Noi am măsurat, cu ajutorul auditorilor de la PwC, care este impactul Bergerat Monnoyeur asupra mediului, și am aflat că, în 2021, am participat direct și indirect la emisia a 107.688 tone de CO2. Din acest total, am emis în mod direct (Scope 1 și Scope 2), prin energia electrică utilizată, aer condiționat și vehiculele companiei, un total de 1.425 tone de CO2. Indirect (Scope 3) am emis restul de 106.263 tone CO2, dintre care cele mai importante sunt bunurile și serviciile achiziționate, cu un total de 32.063 tone, și utilizarea echipamentelor vândute, cu 71.579 tone. Practic, cele mai mari emisii au venit din achiziții și, mai ales, din vânzări. Obiectivul nostru de mediu este reducerea cu 3% a emisiilor din Scope 3, iar 67% dintre emisii sunt rezultatul utilizării combustibilului la funcționarea utilajelor vândute de Bergerat Monnoyeur România.

În acest sens, prin folosirea materialelor reciclabile și a optimizării utilajelor pentru consum, putem reduce cu până la 25% consumul de combustibil. De altfel, avem deja în gama de produse o varietate de echipamente electrice, inclusiv concasoare cu fălci sau cu impact. Mai avem echipamente Cat ce urmează a fi lansate anul viitor. Dar cel mai important lucru este cel care nu depinde direct de noi, ci de clienți, care pot optimiza timpii de funcționare ai utilajelor prin VisionLink. Monitorizăm constant modul de utilizare al echipamentelor și am descoperit că sunt și utilaje cu un timp de mers în gol între 20% și 48% din timpul total de utilizare. În medie, 22% din durata de funcționare este la ralanti. Noi putem atenționa clienții asupra acestor lucruri, însă ei decid dacă modifică modul de utilizare al utilajelor. Dar avem încredere că vor adopta metode cât mai prietenoase cu mediul, mai ales că au și impact pozitiv εn costurile de operare, explică Liviu Neagu.