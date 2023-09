Paradisul asiatic al jocurilor de noroc în destinații de top

Cine spune că jocurile de noroc încep și se termină în Las vegas trebuie să fie contrazis, pentru că sunt atât, dar atât de multe alte orașe unde cazinourile efectiv s-au instalat și impus atât de bine și ușor, că ar fi păcat să nu fie cunoscute!

Că ești sau nu fan al acestora, orașele pe care ți le vom numi se pot dovedi adevărate destinații de vacanță, gata să fie descoperite prin ochii curiosului nu doar în ceea ce privește distracția la mesele de joc, cât și în ceea ce privește străzile, atracțiile turistice, cultura locală, mâncarea tradițională și nu numai - nu există limite, decât cele de trecut.

Desigur, în principiu vorbim despre resorturi de cazino, puncte de interes pentru cei care vor să-și încerce norocul la o partidă de poker, la o sesiune de pariuri, la blackjack, baccarat sau poate chiar la la o rundă de sloturi, sperând să aibă parte și de ceva promoții, cum ar fi jocuri păcănele gratis 77777 , dacătot vorbim deschis.

Cu siguranță că aceste puncte de pe hartă ar trebui să fie puse pe un traseu de călătorii, mai cu seamă că experiențele promise se pot dovedi ceva diferit, începând cu diversitate culturală și istorie bogată, continuând mai apoi cu ceea ce este de interes pentru pariorii entuziaști - astfel, ia notițe.

Macao

Macao este denumit în rândul cunoscătorilor drept capitala jocurilor de noroc a Asiei și printre cele mai recunoscute stațiuni din lume. De altfel, s-au derulat mai multe discuții în ceea ce privește faptul dacă a reușit sau nu acesta să depășească însuși “fortăreața” clasică a jocurilor de noroc, adică Las Vegas.

Dacă planifici o vacanță în Macao, fii pregătit să fii surprins, pentru că aici vei găsi o varietate de locații importante în calitate de parior și nu va fi ușor să alegi un preferat. The Venetian, Parisian Macau, Grand Lisboa sunt doar câteva dintre cele mai renumite cazinouri. Iar ceea ce este foarte important de menționat aici este stilul de viață luxuriant promovat, care vine la pachet cu experiențe de divertisment unice și opțiuni de cazare opulente. Sigur, aici este esențial de punctat că va trebui să dispui de un buget considerabil, ca să faci provocărilor.

Singapore

Un paradis tropical, la fel de impunător și la fel de costisitor de pe teritoriul asiatic. Cu toate că aici nu sunt la fel de multe cazinouri ca în Macao, opțiunile de distracție sunt la fel de oferte. Îți recomandăm, însă, ca înainte de vizită să te documentezi foarte bine în ceea ce privește legile de participare și de jocuri, cât să nu fii surprins când ți se cere să te legitimezi în fața autorităților lor locale.

Cu toate că nu sunt interzise, există ceva trecere față de turiști, însă la fel precum localnicilor

lor ți se va cere să achiți o taxă pentru intrare într-un cazino - aici încasările din această taxă sunt utilizate în principal pentru lucrări publice și de caritate. Printre cele mai apreciate cazinouri se numără Resorts World Sentosa și Marina Bay Sands , care au interioare fine, elegante și scumpe, cât și la fel de multe aparte și mese de joc, de ordinul sutelor.

Filipine

Un loc accesibil în ceea ce privește eventualele pariuri și jocuri de noroc întreprinse în acest oraș, Filipine este totodată și un refugiu popular pentru parioriii care cad în capcana unor dependențe majore. Există până la 65 de stațiuni de cazino care se pot vizita, unele mai atrăgătoare ca altele, însă s-ar putea ca locurile să fie deseori ocupate. Mai cu seamă că se află la granița cu China, loc în care nu se pot face jocuri de păcănele sau de cărți.

Printre preferatele celor care deja au ajuns pe aici se numără printre nominalizări Manila Bay Resorts, Solaire Manila și Resorts World Manila - veți găsi nu doar activități de gambling, ci și cinematografe, centrelor comerciale, restaurante și hoteluri.

Malaysia

Plimbarea prin Asia ne duce în mijlocul munților, unde ascuns în Malaysia stă un singur cazino, dar incredibil de mare, deschis încă din anii 1970 când au început primele construcții ale unor astfel de edificii. De altfel, vorbim în total de o suprafață care acoperă 200.000 de metri pătrați, gata de descoperit pentru adunat amintiri la cele 400 de mese de joc disponibile sau la unul dintre cele 3000 de aparate de joc.

Poate cel mai atrăgător loc în care te-ai putea opri este The Resorts World situat la 1800 de metri deasupra mării și care oferă priveliști uimitoare! În plus, scapi de agitația orașului și de căldura, plus că se ajunge destul de ușor cu mașina. Faptul că nu există competiție nu ar trebui să te descurajeze.

Coreea de Sud

Dacă plănuieștei o escapadă în Coreea de Sud, s-ar putea să fii dezamăgit să descoperi că aici activitățile precum jocuri de noroc sunt interzise...de fapt strict interzise, dar coreenilor. Printre puținele tări din lume care diferențiază la gambling între localnici și vizitatori, Coreea de Sud se remarcă prin această interdicție - ceea ce automat înseamnă că deși există cazinouri în această țară, este lesne de înțeles dece sunt mai populare printre turișți.

Ca o alegere de top, printre cele mai bun locuri pentru gambling si gaming în Coreea de Sud atunci nominalizarea ar fi Paradise Walkerhill Casino, situat în Seul, nu chiar ușor de găsit. Conceput doar pentru turiști, Paradise Walkerhill este foarte mic dar foarte cuprinzător - locația dispune de o selecție ofertantă de jocuri de masă, printre care amintim de Blackjack, Baccarat, Ruletă, Poker și Tai-Sui, dar și câteva sloturi moderne.

Concluzie

Călătorind în Las Vegas poate fi uimitor, dar trebuie să înțelegi că nu este singura destinație de cazino din lume. După cum ai observat țările din Asia pot oferi și o experiență grozavă de jocuri de noroc. Ție care destinație ți se pare cea mai atractivă?

După cum poți vedea, în Asia harta privind jocurilor de noroc este într-un proces de adaptare, cu noi schimbări apărute constant. Cel mai clar exemplu este Filipine, unde În urmă cu doar opt ani de zile, nu dispunea de niciun local sau un resort care să fi putut rivaliza cu cele mai cunoscute cazinouri din Las Vegas, pentru ca acum să aibă o grămadă, în timp ce altele continuă să fie anunțate ca urmând să își deschidă porțile. Cu toate că unele restricțiile legale pot pune piedici și limitări în această industrie, cu siguranță există dovezi că lucrurile iau o altăr turnură, una favorabilă, iar unele noi locații exotice ar putea fi cele mai bune destinații pentru pasionații jocurilor de noroc, în ceea ce privește opțiunile de distracție.

Vietnamul se înscrie cu ușurință pe lista următoarelor țari pregătite să fie centre de interes în ceea ce privește industria de gambling, alături de Macao, Filipine și Filipine.