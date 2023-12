Premier League nu se oprește: partide de top pentru Arsenal, Liverpool și Manchester United

Premier League nu ia pauză nici pe perioada Sărbătorilor de iarnă, o tradiție la care britanicii țin de decenii bune. Pentru britanici, aceste zile sunt și un motiv de sărbătoare fotbalistică, de care profită oameni din toate colțurile lumii.

Se joacă la foc automat în această perioadă în Premier League: Etapa tradițională de Boxing Day începe pe 26 decembrie, dar vom avea meciuri și pe 31 decembrie și 1 ianuarie.

Primul meci tare din acest final de an din Premier League este derby-ul pentru primul loc dintre Liverpool și Arsenal, programat la finalul acestei săptămâni. Nu este însă singurul duel de top din Premier League, iar prezentarea celor mai tari trei meciuri o vei găsi în rândurile următoare.

Liverpool - Arsenal, duelul pentru primul loc

Sâmbătă, de la ora 19:30, este programat "șocul" finalului de an din Premier League. Liverpool și Arsenal se întâlnesc pe Anfield Road într-un meci care poate schimba liderul din Anglia. În acest moment, "tunarii" sunt pe prima poziție, cu un avantaj de doar un punct față de Liverpool și Aston Villa. Se anunță așadar un meci echilibrat, în care nimeni nu își va dori să piardă.

Cele două echipe au un traseu asemănător în acest sezon. Liverpool s-a transformat într-o forță și a pierdut doar un meci, în timp ce Arsenal are două eșecuri. Ambele echipe se mândresc cu faptul că au cele mai bune defensive din campionatul britanic , cu doar 15 goluri încasate. De mult un derby nu le-a mai prins într-o situație atât de asemănătoare. Și cotele la pariuri relevă echilibrul de pe teren. La operatorul online Unibet, Liverpool are cotă 2.40 la victorie, Arsenal are 2.88, iar egalul are 3.50.

După derby-ul cu Arsenal, Liverpool are un meci mai ușor

Partida cu Arsenal va aduce multă încărcătură pentru jucătorii lui Jurgen Klopp. Pe 26 decembrie, de la ora 19:30, în etapa de Boxing Day, "cormoranii" vor avea însă un meci mai ușor, în deplasare pe terenul codașei Burnley. Aceasta joacă foarte slab acasă și a obținut doar 3 puncte în acest sezon pe teren propriu, astfel că Liverpool nu ar trebui să aibă mari emoții. "Cormoranii" au cota 1.41 să câștige această partidă. Egalul are cotă 5.50, iar succesul gazdelor are cotă 7.00.

Manchester United - Aston Villa: Mai face trupa lui Unai Emery o victimă cu greutate?

Aston Villa este, de departe, revelația sezonului din Premier League. Este pe locul 3, la un singur punct de prima poziție, iar specialiștii îi prevăd un sezon la înălțime. Pentru Villa, în etapa de Boxing Day (pe 26 decembrie de la ora 22:00) urmează partida din deplasare cu Manchester United. Băieții lui Unai Emery merg pe "Teatrul Viselor" convinși să mai facă un meci mare, după ce în decembrie au câștigat contra lui Arsenal și Manchester City deja.

Aston Villa are al doilea cel mai bun atac din Premier League și este o echipă redutabilă, de care ar trebui să se teamă orice defensivă. Fără niciun dubiu, defensiva lui United va avea o seară grea. Villa are cota 2.95 să câștige, egalul are cota 3.65, în timp ce succesul lui United are 2.38 în ofertele de pariuri Premier League .

Programul acestei etape de Boxing Day:

Marți, 26 decembrie

ora 14:30: Newcastle United - Nottingham Forest ora 17:00: Bournemouth - Fulham ora 17:00: Sheffield United - Luton ora 19:30: Burnley - Liverpool ora 22:00: Manchester United - Aston Villa

Miercuri, 27 decembrie

ora 21:30: Brentford - Wolverhampton ora 21:30: Chelsea - Crystal Palace ora 22:15: Everton - Manchester City

Joi, 28 decembrie

ora 21:30: Brighton & Hove - Tottenham ora 22:15: Arsenal - West Ham

Cotele publicate în acest articol pot suferi modificări în orice moment.