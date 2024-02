Spectacolul Lord of the Dance 2024 este vândut în proporție de 50%

Celebrul spectacol de dans irlandez, Lord of the Dance revine la București pe 21 mai 2024, cu un nou concept - „Lifetime of Standing Ovations”. Inspirația pentru noul concept vine de la publicul însuși.

Deși este un spectacol cu o istorie de peste 25 de ani, grație creativității, magiei pe care dansatorii o creează pe scenă și scenografiei mereu inedite, spectatorii nu au încetat să își dorească să se bucure de o astfel de experiență an de an. Astfel, se poate spune că Lord of the Dance va rămâne pe viață în atenția și aplauzele publicului. Spectacolul vibrant și energic, cu povestea sa exprimată prin dans, coregrafie fantastică și muzică specială, a uimit publicul din întreaga lume.

După succesul ediției aniversare de la București, LORD OF THE DANCE revine pe scena Sălii Palatului, pe 21 mai 2024, cu spectacolul de excepție „Lifetime of Standing Ovations”.

De la primul spectacol în urmă cu peste 25 de ani, Michael Flatley și Lord of The Dance au devenit sinonime cu magia dansului irlandez. Cu milioane de fani din întreaga lume, fondatorul proiectului LOTD, Michael Flatley, este considerat la nivel mondial drept un geniu al dansului, statut atins prin performanțele sale extraordinare de-a lungul carierei sale.

Noul show "Lifetime of Standing Ovations" se anunță a fi o incursiune în fascinanta lume a costumelor sofisticate și a unor coregrafii unicat. Pe lângă coregrafii și costume noi, dar și cele mai actuale tehnologii ce produc efecte vizuale magnifice, show-ul produs în regia lui Michael Flatley și acompaniat de compozițiile lui Gerard Fahy este, cu siguranță, un spectacol de neratat.

Biletele pentru spectacolul "Lifetime of standing ovations" din 21 mai 2024 de la Sala Palatului încep de la 99 lei și până la 599 lei, în funcție de categoria de loc, și pot fi achiziționate pe iabilet.ro . Categoria de bilete VIP este aproape epuizată. La prețurile biletelor se adaugă comisionul pentru emiterea biletelor.

Vestea bună este că spectacolul va avea reprezentanții și în alte doua orașe din țară, astfel că cei care nu pot ajunge la București, mai au șansa de a se bucura de show la Brașov, pe 22 mai, sau la Oradea, pe 23 mai.

Parteneri media: Magic FM , Prima TV, Internet Corp, Ringier, Business Review, Zile și Nopți,

Infomusic.ro