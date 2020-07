Tips & Tricks - Iată 5 idei de ținute casual chic pe care le poți reinventa!

Cu putina creativitate si atentie la materiale si culori, poti arata foarte bine intr-o tinuta casual chic.

Iata 5 tinute confortabile care sunt potrivite pentru orice ocazie:

1. Blugii, articole mereu in trend

In primul rand, vei avea nevoie de o pereche de jeansi, pentru ca se potrivesc la orice. In al doilea rand, iti trebuie un tricou simplu, cu decolteu rotund sau in V. Ai obtinut, astfel, o tinuta basic.

Pentru a o transforma intr-una chic, concentreaza-te asupra celorlalte articole. Pentru un aer sofisticat, adauga un sacou si, daca lipseste o pata de culoare, incalta o pereche de sandale multicolore. Unicitatea acestui outfit este ca reinventeaza practic o combinatie de piese clasice.

2. Nu uita de hanorac!

Hanoracele sunt confortabile si calduroase. Insa, daca ai crezut ca aceste articole sunt potrivite doar pentru zilele petrecute pe canapea, te-ai inselat.

O modalitate simpla de a integra un hanorac intr-o tinuta de zi este sa-l asortezi cu un blazer si cu o pereche de pantaloni smart - poti sa alegi chiar unii satinati. Daca preferi tenisii mereu in trend de la VGeneration.ro, look-ul va fi complet. Astfel, piesele mai formale se imbina perfect cu cele sport, iar outfitul rezultat este unul de efect.

Daca totusi simti ca lipseste ceva, accesorizeaza tinuta cu o poseta intr-o nuanta aprinsa!

3. Reinventeaza pantalonii de trening!

Cu siguranta asociezi cuvantul casual cu pantalonii de trening. Toata lumea face acest lucru. Datorita popularitatii crescute a stilului athleisure, acum exista astfel de articole, elegante insa, cu care poti alcatui outfituri de senzatie.

Asorteaza-i cu o camasa clasica din bumbac, putin mai larga. Combinatia dintre cele doua piese iti va da un aer relaxat, dar sofisticat, in acelasi timp. Pentru un plus de confort, alege o pereche de sneakersi.

4. Pune accentul pe incaltaminte!

Daca ai o geaca de blugi, inseamna ca deja detii piesa casual perfecta. Acest articol extrem de versatil poate fi purtat cu rochii, pulovere din lana, bluze de matase, tricouri si lista poate continua.

Scoate outfitul din anonimat cu o pereche de cizme sau botine cu animal print. Incaltamintea cool este cea mai la indemana metoda de a-ti transforma look-ul dintr-unul basic, intr-unul stylish.

5. Tinute monocrome

Pentru un aspect casual, dar stylish, care necesita un minimum de efort, poarta aceeasi culoare din cap pana in picioare. Cel mai usor este sa adopti o tinuta all black, dar daca vrei sa iesi in evidenta, incearca una bleumarin sau bej - tot nuante neutre, dar mai interesante.

Creeaza o tinuta monocroma din doua piese, de exemplu, un pulover lejer si o pereche de pantaloni eleganti. Adauga si un strop de culoare prin incaltaminte. Astfel, ceea ce poate parea un outfit greu de realizat, iti va lua, in realitate, doar cateva minute pentru a-l compune.

Asadar, tinutele casual nu presupun nici pe departe lipsa de stil. Chiar din contra, cu putina creativitate si indrazneala, poti obtine combinatii extrem de interesante si atragatoare.