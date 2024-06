Tu cu ce îți hrănești câinele - plicuri cu hrană umedă sau mâncare uscată

Sursa foto: Freepik.com

Dă din coadă fericit? Înseamnă că i-ai servit mâncarea favorită. Se pare că patrupezii pot servi același tip de mâncare toată viața lor. Însă, cât este de sănătos ce îi oferi? Mai ales pentru că magazinele de tip pet shop sunt arhipline cu tot felul de produse, te gândești de două ori până când să iei o decizie.

Marea dezbatere este despre ce ar trebui să alegem pentru câinii noștri, între hrana umedă și cea uscată. Răspunsul constă în echilibrul meniului și diversitatea acestuia. Iată de ce!

Hrana umedă pentru câini - când o alegem și de ce?

Hrana umedă poate fi la fel de delicioasă ca și cea uscată. Are un conținut mai mare de lichid, deci parțial contribuie și la menținerea hidratării. Este mai ușor de mestecat, pentru seniori ar putea fi de mare ajutor. În plus, sunt și la această categorie de produse gramaje și arome diferite. Pot fi alese plicuri hrana umeda caini , precum și conserve. Servită ocazional, acest tip de hrană trebuie ales de asemenea în funcție de rasă, talie, diete speciale sau starea de sănătate per total a patrupedului.

Reținem că: servim câinelui și hrană umedă mai ales în perioadele în care are nevoie de mai multă hidratare, pentru diversitatea gustului, dar și pentru a echilibra dieta sa, mai ales dacă are adesea disconfort digestiv.

Cum rămâne cu hrana uscată

La rândul său destul de populară, hrana uscată este la ora actuală în comerț în diverse tipuri și arome. Astfel, orice proprietar de câine va găsi în final și un gust care să îi placă patrupedului. Ca diferență față de hrana umedă, boabele nu se alterează la fel de repede dacă rămân în bolul câinelui. Ajută la curățarea dinților de asemenea. Cât privește conținutul său nutrițional, incontestabil, acesta este unul mulțumitor. Dar pentru a beneficia de toate avantajele acestui tip de hrană este important ca aceasta să fie aleasă cu precauție: în funcție de talie, vârstă, kilograme.

Câinii își aleg singuri mâncarea?

Din toate sortimentele de hrană specială pentru câini, mulți dintre ei aleg…resturile de la masă oamenilor. Mâncarea gătită pare savuroasă, însă nu este atât de sănătoasă pe cât am crede. Este pentru oameni, însă nu îndeplinește necesarul nutrițional pentru câine. Așadar, este de evitat acest obicei. Dacă patrupedul vostru trece printr-o anumită etapă și are indicații pentru un alt tip de hrană, schimbarea ar trebui să fie făcută cu pași mici, progresiv. Astfel, înlocuirea este treptată și zilnic creșteți porția din noul tip de hrană. Desigur că, lăsând la alegerea câinelui, hrana favorită ar putea fi cu totul alta decât cea pe care intenționați să o introduceți în rutina lui.

