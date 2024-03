Vrei să fii vedetă? Top 4 jocuri pentru starul din tine

Ieși din rutină cu jocuri online care te transformă în vedetă internațională...cât ai zice slot!

Sursa foto: Shutterstock.com

Da, este vorba despre sloturi online, care te așteaptă la un touch distanță, pe telefonul mobil, tabletă, laptop sau desktop. Descoperă cele mai atractive jocuri ca la aparate, pentru distracție de star!

Roaring Forties - distracție ca-n Vegas

Intră în atmosfera de cazinou cu unul dintre cele mai bune sloturi de la Novomatic, celebrul Roaring Forties. Te vei delecta cu un joc inspirat de faimoasele slot machines care dau strălucire Vegasului și te vei simți ca un VIP în saloanele elegante de la Bellagio sau Caesars Palace. Distrează-te la păcănele cu fructe și șeptari, în ambianța irezistibilă creată de sunetul alert și efectele video originale.

Roaring Forties vine cu o structură clasică de 5 role și 4 rânduri, 40 de linii câștigătoare și un RTP de 95,48%. Găsești simboluri speciale care îți pot aduce premii generoase: steluța de aur și Wild-ul auriu, cu extra șanse de victorie. Ai dublaje Gamble și setări flexibile pentru mize, ca să joci în stilul tău!

Retro Style - strălucire de Hollywood

Chicago, Marele Gatsby, LA Confidential, Once Upon a Time in Hollywood - vrei să fii un movie star? Călătorește în timp cu Retro Style, un slot online produs de EGT (Amusnet Interactive), unul dintre cele mai mari nume din industria de gaming. Curse de mașini, acțiune și satisfacția victoriei: acesta este Retro Style, un joc de păcănele online cu simboluri originale și premii atractive.

Distrează-te cu rundele de dublaje și activează funcțiile speciale Jackpot Card și Gamble, pentru extra șanse de câștig. Vrei un plus de adrenalină? Treci la modul Turbo! Joacă inspirat, ca să ajungi proprietarul colecției de mașini luxoase.

Rocky - drumul spre victorie

Iată și ocazia să devii campion în stil mare! Joacă Rocky, un slot online inspirat de povestea inimosului boxer, interpretat magistral de Sylvester Stallone. Filmul i-a adus celebritate și o nominalizare la Oscar. Ție îți oferă emoție, suspans și întâlnirea cu figuri celebre din ringul de box. Câștigă alături de Rocky Balboa, la acest slot cu structură inedită, pe 5 linii și 5 coloane.

Te vei bucura de un RTP de 95,90% și 40 de linii câștigătoare. Simbolurile sunt atractive: cățelul lui Rocky, Ivan Drago, Clubber Lang, Apollo Creed, Rocky. Găsești funcții speciale, câte una pentru fiecare film din serie: Rocky I - Apollo Creed Free Games, Rocky II - Heavyweight Feature, Rocky III - Clubber Lang Free Games, Rocky IV - Ivan Drago Hold & Respins, Rocky V - Multi Wheel Feature.

Guns N'Roses - fii un rockstar!

Din jocurile tale de star nu putea lipsi muzica rock! Vedetele ritmurilor alerte se regăsesc într-un slot video spectaculos: Guns N'Roses. Creat de NetEnt, acest joc de păcănele online impresionează prin efectele sonore originale și grafica video…ca la concert!. Regăsești hiturile celebrei trupe americane: Welcome to the Jungle, Sweet Child O’Mine, Paradise City, November Rain.

Slotul online Guns N'Roses vine cu un RTP irezistibil de 96,83% și simboluri rock’n’roll: Axl Rose, Slash, Ole Beich, pene de chitară ș.a. Te așteaptă un Wild special, denumit sugestiv Appetite for Destruction Wild și te distrezi cu Legend Spins, care se declanșează aleatoriu și îți oferă simboluri Stacked Wild cu vedetele trupei.

Distrează-te în stil de vedetă cu păcănele online pe smartphone sau tabletă, pe laptop sau desktop, oricând vrei să te simți ca un adevărat star. Pariază responsabil și joacă doar pe site-urile și aplicațiile mobile ale operatorilor de betting care au licență de la ONJN (Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc).