Ziua Mondială a lui Dracula - când este și cum se sărbătorește

Dracula este cel mai cunoscut personaj cu origini românești la nivel internațional.

Are o comunitate mare de fani, iar cei mai fideli sărbătoresc anual "Ziua Mondială Dracula". În mod tradițional, aceasta are loc la data de 26 mai.

Sărbătoarea internațională aduce un omagiu datei la care a fost publicat celebrul roman scris de Bram Stoker. Sărbătoarea a avut loc în premieră în 2012 și a fost creată de un grup de fani Dracula ce poartă numele " Whitby Dracula Society 1897 ".

Whitby este un oraș de pe coasta Angliei, cu o populație de aproximativ 13 mii de locuitori. În anii 1890, Bram Stoker a petrecut mult timp aici în vacanță. El a găsit în biblioteca publică o carte în care apărea numele "Dracula" și a presupus că este traducerea în limba română a cuvântului diavol. Astfel i-a venit ideea de a scrie o carte și s-a inspirat în mare parte din folclorul și istoria Transilvaniei.

Având în vedere că această carte își trage originile din orașul lor, mai mulți localnici din Whitby au creat un fan club al legendarului Dracula. Iar începând cu 2012 se sărbătorește și Ziua Mondială Dracula. "Lucrăm din greu, în fiecare zi, pentru a promova și îngriji toate aspectele moștenirii lui Dracula lui Stoker și toate celelalte interese gotice conexe din Whitby", notează Fan Clubul lui Dracula.

Dracula, un personaj apărut în peste 100 de filme și jocuri

Bram Stoker nu a apucat să se bucure în decursul vieții de succesul uriaș pe care Dracula l-a avut în ultimul secol. Popularitatea lui Dracula a crescut cu ajutorul industriei cinematografice. Primele ecranizări ale lui Dracula au transformat personajul într-un fenomen internațional și au contribuit din plin și la dezvoltarea genului de filme horror.

Până în prezent au fost făcute peste 100 de filme despre Dracula și constant apar titluri noi inspirate de cartea lui Bram Stoker. Numai în acest an au fost lansate două producții, Renfield și The Last Voyage of the Demeter. În derulare mai sunt și alte proiecte, ceea ce ne arată că Dracula este al doilea personaj ficțional ca popularitate din Europa după detectivul Sherlock Holmes.

De multe ori se întâmplă ca personajele de succes din filme să apară și în jocuri video, iar Dracula nu face excepție. Începând cu anii '80 au fost create peste 20 de jocuri. Spre exemplu, jocul Dracula apărut în 1986 putea fi încercat doar pe Commodore 65, Amstrad CPC și ZX Spectrum, într-o vreme în care industria de gaming era încă abia la început.

Constant apar producții noi, iar Dracula este un personaj prezent și în universul jocurilor de casino online. Dracula de la NetEnt este cel mai apreciat joc de păcănele online despre legendarul conte. Jocul este bazat pe filmul de groază apărut în anul 1931.

Contele Dracula este o apariție solidă în acest joc și se află în stânga rolelor și e înconjurat de o grafică superbă, cu animații strălucitoare și animații care pot să transmită și fiori pe șira spinării. Totul într-o atmosferă mistică și distractivă, apreciată de utilizatorii din țara noastră. Dracula se transformă într-un roi de lilieci, ceea ce face ca jocul să fie distractiv și imprevizibil.