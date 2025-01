Criză de curieri pe piața forței de muncă. Cine acoperă deficitul: nepalezii și dulapurile inteligente

În perioadele aglomerate coletele ajung cu întârziere, iar la punctele unde se adună pachetele se formează cozi uriașe. Foto: Getty Images

Românii comandă tot mai multe colete, însă sunt tot mai puțini curieri care să le aducă la ușă. Criza acută a forței de muncă ajunge în domeniul livrărilor, iar deficitul de personal are efecte imediate. În perioadele aglomerate coletele ajung cu întârziere, iar la punctele unde se adună pachetele se formează cozi uriașe. Acesta este motivul pentru care în marile orașe apar tot mai des puncte de livrare inteligente.

Din depozitele din România pleacă zilnic sute de mii de colete. Iar angajați care să le ducă la ușa clienților sunt tot mai puțini. În perioada reducerilor, de exemplu, criza forței de muncă duce la întârzieri.

„Un curier îl pregătești cam în șase luni. Un curier ca să fie foarte bun și să aibă eficiență maximă, între trei și șase luni. Deci sunt greu de pregătit, asta înseamnă că sunt și greu de găsit”, a spus Adrian Mihai CEO și cofondatorul unei companii de curierat.

În căutarea unor soluții mediul de afaceri recurge la automatizare, inteligență artificială și digitalizare. Una dintre soluțiile găsite este locker-ul, dulapuri inteligente, care au apărut peste tot în țara noastră. Curierul vine și lasă coletul în compartimentele dulapului, iar clientul îl ridică în baza unui PIN.

„În 2024 am extins cu 40% rețeaua. Este metoda preferată de livrare a coletelor de către clienți. Aproximativ 90% dintre aceștia au utilizat cel puțin o dată acest serviciu pentru primirea sau trimiterea coletelor”, a spus Alin Abalașei, vicepreședintele pentru Bulgaria și România al unei companii de curierat.

Unul dintre marii jucători de piața de curierat din România își propune să adauge încă 1000 de dulapuri inteligente în rețea în 2025.

Totuși, deficitul de forță de muncă se extinde mai departe și către zona depozitelor. Unele companii de curierat spun că n-au avut încotro decât să importe muncitori.

„Anul trecut a fost primul an în care am adus muncitori din afara României și din afara Europei. Am adus din Nepal, vreo 120 de oameni și mai avem pe drum încă 120. Nu mai reușim să găsim oameni în depozit. A, ajuns să aducem în depozitul din București oameni de la 100 și ceva de kilometri, de pe lângă Buzău, Ploiești, Pitești”, a spus Adrian Mihai CEO și cofondatorul unei companii de curierat.

România se confruntă cu o lipsă acută de angajați în domenii precum comerț, HORECA, livrări sau construcții, conform datelor Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă.