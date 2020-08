eMAG reduceri. 3 combine frigorifice in rate fara dobanda, mai ieftine si cu 30%

eMAG reduceri combine frigorifice. Magazinul online emag.ro are preturi excelente in aceasta perioada la combine frigorifice de la diverse branduri.

eMAG reduceri combine frigorifice – Toate ofertele sunt AICI.

Am analizat oferta si am descoperit 3 combine frigorifice care nu doar ca au preturi bune si fac parte din clase excelente de eficienta energetica, dar pot fi cumparate si in rate fara dobanda, ceea ce inseamna ca nu veti simti mai deloc la buzunar aceasta investitie.

eMAG reduceri combine frigorifice Beko

1. Combina frigorifica Beko DBK 386 WDR+, 325 l, Clasa A+, Dispenser apa, H 201 cm, Alb, are o reducere de 30% in campania eMAG reduceri combine frigorifice.

De asemenea, ea poate fi cumparata in rate fara dobanda si beneficiaza si de livrare gratuita pana in locuinta.

Pretul este AICI.

Caracteristici principale:

- Incastrarea combinei frigorifice este de tip standard;

- Deschiderea usilor se face pe partea dreapta;

- Se incadreaza in clasa de eficienta energetica A+ dintr-o gama de la A+++ la D, cu un consum mediu anual de 281 kWh;

- Nivelul de zgomot emis este 42 db;

- Combina frigorifica are un volum net de 235 l pentru frigider si 90 l pentru congelator, cu un volum net total de 325 l;

- Avand un sistem de racire static, dezghetarea este automata pentru frigider si manuala pentru congelator;

- Este dotat cu un dozator de apa la exterior;



Combina frigorifica Beko DBK 386 WDR+ de 325 l face parte din gama de aparate frigorifice Confortech Line de la Beko, care imbina caracteristici performante precum dezghetare automata, display electronic, voice recorder si tehnologia SmartBlue, cu un design elegant care se potriveste perfect in orice bucatarie.

Afisajul electronic si functia Voice Recorder iti vor fi mereu la indemana oricand vei dori sa verifici functiile combinei frigorifice sau sa inregistrezi un mesaj.



Incastrarea combinei frigorifice este de tip standard, avand dimensiunile nete: 201 x 59.5 x 60 cm (H x L x A). Incastrarea de acest tip va asigura ca puteti utiliza aparatul frigorific in orice spatiu, nefiind necesara incorporarea in mobilier.

eMAG reduceri combine frigorifice clasa A+

Deschiderea usilor este pe partea dreapta, iar balamelele cu design inovativ sunt reversibile pentru a facilita o utilizare confortabila indiferent de restrictiile spatiului.



Clasa de eficienta energetica a combinei frigorifice este A+ si are un consum mediu anual de 281 kWh; aparatele frigorifice din clasa A+ consuma mai putina energie decat cele din clasele inferioare si asigura o functionare economica.



Nivelul de zgomot emis este de 42 db, acest nivel asigurand o operare silentioasa si confortabila in orice incapere.



Volumul net total al combinei frigorifice este de 325 l, astfel fiind destul de spatioasa pentru toate alimentele dvs; compartimentul frigider are un volum de 235 l si este impartit in 4 rafturi din sticla securizata, 1 sertar dedicat pentru fructe si legume cu tehnologia Active Fresh Blue Light si 7 rafturi pe usa. Compartimentul congelator are un volum de 90 l si 3 sertare spatioase, cel superior fiind dotat cu un ventilator ce asigura o congelare cu pana la 10% mai rapida fata de rafturile inferioare.



Sistemul de racire static si dezghetarea automata pentru compartimentul frigider asigura un nivel optim de umiditate in interior - astfel incat puteti uita de grija dezghetarii periodice.



Dozatorul de apa montat in exteriorul aparatului frigorific va asigura apa rece si proaspata cu o singura apasare.



Active Fresh Blue LightCombina frigorifica este dotata cu functia Active Fresh Blue Light, care consta in mentinerea efectului de fotosinteza pentru compartimentul de fructe si legume, cu ajutorul unei lumini albastre. Astfel, durata de conservare a fructelor si legumelor este sporita cu 30% fata de un compartiment standard.

eMAG reduceri combine frigorifice ieftine

Confortech lineGama de aparate frigorifice ConforTech line imbina designul inovator cu tehnologia performanta prin intermediul caracteristicilor auto defrost, safety glass, active seal guard. Cu ajutorul functiei Auto defrost scapi de grija formarii ghetii in interiorul aparatului frigorific. Rafturile din sticla sunt rezistente si compartimenteaza in mod ideal spatiul disponibil.



Display-ul inteligent integrat in usa combinei frigorifice are de asemenea functia de inregistrare si redare mesaje vocale (pana la 60 secunde), ceas si alarma.



Cutie legume si fructe - Un compartiment spatios, destinat pastrarii fructelor si legumelor in cele mai bune conditii.

Rafturi Safety Glass - Rafturile din compartimentul frigider sunt fabricate din sticla securizata si suporta o greutate de pana la 25 kg.

Compartiment congelare rapida - Compartimentul superior din congelator este dotat cu un ventilator dedicat ce asigura recircularea aerului rece si reduce timpul de congelare cu 10% fata de rafturile inferioare.

Termostat reglabil - Consumul mic de energie si reglajul temperaturii sunt asigurate de un termostat aflat la indemana si pozitionat ideal astfel incat sa nu fie actionat din greseala.

Iluminare interioara - Aparatul frigorific este dotat cu iluminare interioara, astfel incat veti gasi cu usurinta alimentele dvs. in orice conditii.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri combine frigorifice – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri combine frigorifice Arctic

2. Combina frigorifica Arctic AK54305+, 291 l, Clasa A+, Garden Fresh, H 181.2 cm, Alb, are o reducere de 29% in campania eMAG reduceri combine frigorifice.

Si aceasta combina frigorifica beneficiaza de livrarea gratuita pana in casa si poate fi achizitionata in rate fara dobanda.

Pretul este AICI.

Cu aceasta combina frigorifica din clasa energetica A+, cu rafturi ajustabile si cutie pentru legume si fructe, folosesti intr-un mod conventional spatiul necsar pastrarii alimentelor. In plus, dimensiunile reduse iti permit amplasarea produsului chiar si in spatiile restranse.



Fast Freeze Zone - Compartiment al congelatorului ce ofera optiuni multiple de congelare, inclusiv congelarea rapida. Poate fi folosit pentru toate alimentele congelabile.



Garden Fresh - Compartiment spatios dedicat depozitarii legumelor si fructelor. Alimentele tale vor fi proaspete si gustoase o perioada indelungata.



Clasa energetica A+ ofera un consum redus de energie electrica, comparativ cu produsele din clasa A. Te bucuri de functiile produsului tau, cu un consum optim de energie electrica.



Termostat Ajustabil - Toate frigiderele si combinele frigorifice Arctic sunt dotate cu un termostat usor de folosit. Acesta are scopul de a regla rapid temperatura in functie de nevoi, tinand cont de temperatura ambientala. Poti schimba oricand temperatura pentru a pastra alimentele tale in cea mai buna stare.

eMAG reduceri combine frigorifice in rate fara dobanda

Rafturi ajustabile - Permit folosirea eficienta a spatiului din frigider, prin mutarea rafturilor in functie de nevoile tale. Tu decizi cum iti organizezi frigiderul pentru a avea spatiu suficient.



Mix Zone - Rafturi ajustabile pozitionate pe usa, dedicate depozitarii recipientelor de diverse dimensiuni precum borcane sau sosuri. Tu decizi cum sa iti organizezi frigiderul astfel incat sa fie spatiu suficient.



XXL Bottle - Raft pozitionat pe usa, dedicat depozitarii sticlelor de mari dimensiuni. Sticlele tale vor fi mereu la indemana.



Usi reversibile - Frigiderele Arctic iti ofera posibilitatea de a monta usile in functie de nevoile tale si spatiul de care dispui. Usile se pot deschide atat in stanga, cat si in dreapta aparatului tau frigorific.



Rafturi Safety Glass - Rafturile fabricate din sticla cu o rezistenta ridicata ofera o siguranta sporita, prevenind accidentele.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri combine frigorifice – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri combine frigorifice Samsung

3. Combina frigorifica Samsung RB33J3830SA/EF, 321 l, Clasa A+, No Frost, Compresor Digital Inverter, Dozator apa, Display, H 185 cm, Metal Graphite, are o reducere de 16% in campania eMAG reduceri combine frigorifice.

Ea poate fi cumparata in rate fara dobanda si beneficiaza de livrare gratis pana in casa.

Pretul este AICI.

Raceste uniform fiecare colt - Sistemul de racire All-around raceste frigiderul in mod egal de la un colt la altul. Aerul rece este suflat prin deschideri multiple de la nivelul fiecarui raft, pentru a mentine o temperatura constanta, iar mancarea sa ramana proaspata.



Stocarea obiectelor mai mari - Compartimentul mare de pe usa iti permite stocarea in siguranta a obiectelor mai mari in interiorul usii. Poate depozita cutii voluminoase de lapte si suc si doua randuri de conserve si sticle de bauturi. Elibereaza spatiul de pe raft si este excelent pentru petreceri.

Cutie cu deschidere completa (congelator) - O deschidere ampla faciliteaza organizarea si scoaterea alimentelor, in timp ce se optimizeaza spatiul de depozitare.

eMAG reduceri combine frigorifice cu livrare gratuita in casa

Iluminare cu LED - LED-urile lumineaza interiorul frigiderului fara a compromite puterea de racire.

Functioneaza inteligent, ramane tanar - Un compresor Digital Inverter regleaza automat viteza, ca raspuns la cererea de racire de la cele 7 niveluri. Consuma mai putina energie, minimizeaza zgomotul si reduce uzura pentru o performanta mai indelungata.



Fara acumulari de gheata - Tehnologia No Frost previne acumularea de gheata si mentine o temperatura constanta in fiecare colt. De asemenea, raceste de aproape doua ori mai repede, solicitand mai putin sistemul de racire si sporind durabilitatea acestuia.

Usor de gasit si de accesat - Raftul Easy Slide care gliseaza usor in interior si in afara, te ajuta sa depozitezi, sa organizezi si sa accesezi in mod eficient alimentele - rapid si usor, ajungand usor la alimentele din spate si din fiecare colt.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri combine frigorifice – Toate ofertele sunt AICI.