eMAG reduceri. 3 combine frigorifice sub 1.200 de lei, in rate fara dobanda

eMAG reduceri combine frigorifice. Vara este caniculara, insa din fericire magazinul online eMAG are oferte excelente la aparate frigorifice ieftine, dar performante.

Am analizat oferta si am descoperit combine frigorfice foarte ieftine, la preturi sub 1.200 de lei, care pot fi cumparate in rate fara dobanda.

In acest fel aproape ca nu veti simti la buzunar o astfel de achizitie.

eMAG reduceri combine frigorifice - Heinner

1. Combina frigorifica Heinner HC-H273WA+, 273 l, Clasa A+, Control mecanic, H 175,7 cm, Alb, are o reducere de 31% in campania eMAG reduceri combine frigorifice.

Combina frigorifica poate fi cumparata si in rate fara dobanda si beneficiaza de livrare gratuita pana in casa.

Clasa energetica A+ - Beneficiezi de un consum optim de energie electrica si o super economie, in comparatie cu produsele din clasele inferioare.



Capacitate neta 273L - Capacitate de incarcare suficienta pentru nevoile zilnice si pentru intreaga familie.



Control mecanic cu termostat ajustabil - Setezi simplu si rapid atat temperatura din compartimentele de racire si congelare, dar si modul de functionare dorit.

eMAG reduceri combine frigorifice clasa A+

3 rafturi sticla frigider si 3 sertare congelator + compartiment pentru fructe si legume: Ai compartimente spatioase si convenabile pentru toate nevoile tale si intotdeauna suficient spatiu.



Lumina modernă de tip LED, durabila si eficienta in privinta consumului de energie, asigura

vizibilitate in orice colt al combinei frigorifice.



Usi reversibile- Usile se pot deschide atat in stanga, cat si in dreapta aparatului tau frigorific. Monteaza-le asa cum doresti si in functie de spatiul pe care il ai la dispozitie.

eMAG reduceri combine frigorifice Candy

2. Combina frigorifica Candy CM 3352 W, 252 l, Iluminare LED, Clasa A+, H 181 cm, Alb, beneficiaza de o reducere de 27% in campania eMAG reduceri combine frigorifice.

Combina poate fi achizitionata si in rate fara dobanda si beneficiaza de livrare pana in casa.

Combina are un nivel al zgomotului de 40 dB. Volumul sau net total este de 252 de litri. Combina are compartimente speciale: pentru legume si fructe si pentru oua.

Consumul anual de energie este de 241 kWh, iar autonomia sa (fara curent) este de 19 ore.

Frigiderul are un volum net de 188 de litri, 4 rafturi din sticla, 3 rafturi pe usa si un sistem de dezghetare manual.

Congelatorul are un volum net de 64 de litri, 3 compartimente, o capacitate de inghet de 3 kg la 24 de ore si un sistem de dezghetare manual.

Combina frigorifica beneficiaza si de iluminare LED.

eMAG reduceri combine frigorifice Indesit

3. Combina frigorifica Indesit CAA 55, 234 l, Clasa A+, H 174 cm, Alb, are o reducere de 34% in campania eMAG reduceri combine frigorifice.

Aparatul frigorific beneficiaza de livrare gratuita pana in casa si poate fi cumparat in rate fara dobanda.

Rafturi culisante - Acces usor la toate produsele depozitate pe raftul glisant

A + - Performanta ridicata cu un consum redus de energie. Eficienta energetica ridicata va ajuta sa economisiti bani si sa protejati mediul.

Usa reversibila - Combinele Indesit iti ofera posibilitatea de a schimba directia de deschidere a usilor. Modificati usor directia de deschidere a usilor, astfel incat sa se potriveasca cel mai bine bucatariei dvs. In mod implicit, usa se deschide in partea dreapta. Daca este necesar, puteti schimba directia de deschidere cu cea opusa.

eMAG reduceri combine frigorifice ieftine

Direct Cool - Depozitati produsele oriunde in frigider, fara a le impacheta. Tehnologia Direct Cool garanteaza umiditatea potrivita pentru depozitarea produselor in compartimentul frigiderului

Rafturi culisante - Accesati cu usurinta produsele de care aveti nevoie

Raft special conceput care poate fi extras pana la 12 cm. Rafturile din sticla sunt echipate cu un sistem de blocare care impiedica varsarea alimentelor. Aceasta este o solutie sigura si practica. Totul este vizibil imediat, astfel incat folosirea si inlocuirea alimentelor devine mai usoara ca niciodata.

