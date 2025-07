Tinerii fotojurnaliști şi-au expus poveștile prin imagini, la evenimentul organizat de Inquam Photos

Cursurile au inceput în luna februarie, iar pe parcursul lor, mai mulți profesioniști din domeniu au oferit tinerilor detaliile necesare pentru o carieră în presă. Foto: Captură Antena 3 CNN

Unsprezece tineri fotojurnaliști, la început de drum, şi-au expus lucrările realizate în prima parte a acesui an la Institutul Francez din București. Totul a fost organizat în cadrul unui curs profesionist iniţiat de Institutul Francez şi organizat de agenția Inquam Photos.

"Lumea are nevoie de context vizual pentru ştirile pe care le aud. Lupta noastră pentru acces şi lupta noastră pentru a pregăti fotografi noi pentru redacţiile de ştiri din România va continua", a spus fotojurnalistul Octav Ganea.

Cursurile au inceput în luna februarie, iar pe parcursul lor, mai mulți profesioniști din domeniu au oferit tinerilor detaliile necesare pentru o carieră în presă.

"Cred că m-am dezvoltat foarte mult în aceste luni în care am avut ocazia să lucrez la proiectul de la Inquam. Cumva, am prins și foarte mult curaj. Toți oamenii de aici mi-au oferit constant feedback constructiv, iar asta mă face acum să am mult mai multă încredere în mine", a spus o cursantă.

Materialele editoriale pot fi admirate la sediul Institutului Francez din București unde vor fi expuse pana pe data de 14 iulie.