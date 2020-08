eMAG reduceri. 3 frigidere sub 800 de lei si primesti chiar si un aspirator in pret

eMAG reduceri frigidere. In aceasta perioada caniculara, in care trebuie sa avem mare grija de alimentele noastre, magazinul online emag.ro are oferte excelente la frigidere.

Am analizat oferta si am descoperit frigidere foarte bune, din clasa energetica A+, care costa sub 800 de lei. In plus, in cazul unuia dintre aparatele frigorifice in acest pret mic este inclus si un aspirator.

eMAG reduceri frigidere ieftine

1. Un frigider cu 2 usi Starcrest SF-213WH+, 213 L, Clasa A+, Static, Iluminare LED, Termostat Ajustabil, Usi reversibile, H 144 cm, alb, are o reducere de 14% in campania eMAG reduceri frigidere.

Clasa energetica A+ - Un aparat frigorific vechi consuma cu pana la 80% mai mult comparativ cu unul din clasa A+.

Iluminare LED - Vizibil si economic - Iluminarea cu LED nu creste temperatura in frigider si consuma de 10x mai putina energie electrica decat iluminatul incandescent. LED-urile plasate strategic ajuta la iluminarea aparatului frigorific pentru a te ajuta sa gasesti repede si usor orice, chiar si gustarile din mijlocul noptii.

Termostat reglabil - Pastreaza-ti alimentele sanatoase, si in cea mai buna stare, regland termostatul in functie de sezon si nevoi. Schimba temperatura oricand pentru a conserva gustul, si proprietatile alimentelor conform ambientului, pentru tine si familia ta.

Usi reversibile - Directia in care usa aparatului StarCrest se deschide, se poate schimba usor din stanga in dreapta si din dreapta in stanga. Totul pentru a se potrivi mai bine spatiului tau.

Tehnologia Less Frost - Tehnologia Less Frost poate reduce cu pana la 50% formarea de gheata. Astfel, este nevoie de jumatate de timp si energie pentru decongelarea manuala, comparat cu un aparat conventional. Pe langa economisirea timpului, Less Frost ofera si o racire eficienta pentru mentinerea corespunzatoare a alimentelor.

eMAG reduceri frigidere Albatros

2. Un pachet Frigider Albatros FA29+ si Aspirator Albatros Sticky 80 Eco are o reducere de 20% in campania eMAG reduceri frigidere.

De asemenea, in acest pret este inclus si un aspirator. Cu aspiratorul fara sac Albatros Sticky Eco beneficiezi de performanta la cele mai inalte standarde. Fiabil si usor in utlizare, aspiratorul Albatros poate fi folosit atat ca aspirator de mana, cat si ca aspirator vertical. Pe langa performanta, acesta se remarca si prin usurinta in utilizare si depozitare. Aspiratorul este ergonomic si compact, usor de transportat si depozitat. In plus, combinatia de culori negru-rosu ofera un plus de eleganta si modernitate, facandu-l un accesoriu potrivit si nelipsit din orice gospodarie.

In ceea ce priveste frigiderul Albatros, acesta are un volum net total de 217 litri si un sistem de racire static.

Volumul net al frigiderului este de 171 de litri. Sistemul de dezghetare al frigiderului este automat. Frigiderul are si picioare reglabile si usi reversibile.

In plus, aparatul frigorific face parte dintr-o clasa superioara de eficienta energetica, cea A+. consumul anual de energie este de 219 kWh.

eMAG reduceri frigidere clasa A+

3. Frigiderul cu doua usi Samus SW280A+, 212 l, Clasa A+, H 143 cm, Alb, are o reducere de 28% in campania eMAG reduceri frigidere.

Descriere:

-Capacitate bruta: 217 litri

-capacitate totala neta: 212 litri

-cap. neta frigider/congelator: 171/41 litri

-4 rafturi de sticla

-4 balcoane pe usa

-sertar pentru legume

-clasa energetica A+

-consum energetic: 226 kWh/an

-dezghetare automata la frigider

-termostat reglabil

-usi reversibile

-lumina interioara tip LED

-picioare reglabile

-dimensiuni brute (LxAxH,mm): 575x605x1480

-dimensiuni nete (LxAxH,mm): 550x580x1430

-greutate neta(kg): 25

-volum brut (m3): 0.27612

