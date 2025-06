Interviu exclusiv cu George Friedman. De ce nu vrea Putin să oprească războiul din Ucraina. „Nu poate admite că a pierdut”

George Friedman spune că „Rusia este mult mai slabă acum decât era când era Uniunea Sovietică”. FOTO: Antena 3 CNN

George Friedman, expert mondial in geopolitcă, a explicat, în exclusivitate pentru Antena 3 CNN, că Vladimir Putin nu vrea să încheie războiul din Ucraina, pentru că astfel va fi o înfrângere pentru Rusia. „Se află într-o poziție foarte dificilă. Nu poate admite că a eșuat. Nu poate admite că trebuie să facă o înțelegere și, de aceea, manevrează cum poate”, a mai adăugat expertul.

Ana Maria Roman, jurnalist Antena 3 CNN: Domnule Friedman, tocmai v-ați întors în România, care tocmai a ieșit dintr-o criză politică profundă de cinci luni, de asemenea cu interferența Rusiei în alegerile noastre. Cum interpretați, ca un expert geopolitic, ceea ce s-a întâmplat?

George Friedman: România a fost o țară satelit, cum spunem noi în America, a Rusiei. Rusia este mult mai slabă acum decât era când era Uniunea Sovietică. Ne uităm la Ucraina și cât de rău au luptat rușii şi după trei ani nu au reuşit să câştige. Minunat. Deci văd o îngrijorare profundă în România față de puterea Rusiei, dar eu stau departe în America și mă uit la ei și îi văd mult mai slabi decât au fost acum 10 ani, acum 20 de ani. Deci ei încearcă să influențeze alegerile, nu le dau atenție, dar este foarte important să înțelegem că Rusia nu este Uniunea Sovietică. Nu are puterea, nu are capacitatea. Iar războiul din Ucraina este foarte important pentru că a demonstrat limitele puterii rusești. Uniunea Sovietică, în trei luni, a cucerit Ucraina. Rușii abia au atins-o timp de trei ani. Așadar, trebuie să facem o distincție între amintirile noastre despre Rusia și realitatea Rusiei de astăzi. Ei încearcă să fie influenți, încearcă să influențeze alegerile și așa mai departe, dar nu au puterea. Așa că atunci când dominau România sau Ungaria, unde m-am născut eu, tancurile au venit în două zile în 1956 și au rezolvat problema. Aceasta nu este aceeași Uniune Sovietică. Dar mi se pare foarte interesant că în România există încă această teamă de puterea rusă, această teamă de ceea ce pot face. Interesele voastre sunt în Europa și Statele Unite pentru că interesele voastre sunt economice. Nicio relație economică cu Rusia nu este viabilă pentru România, pentru Ucraina. Totuși, amintirea, cred, atârnă deasupra dumneavoastră. Există o mare putere acolo. Americanii au o viziune diferită despre Rusia, iar rușii au o altă părere despre ei înșiși. Deci cine are dreptate? Ei bine, eu sunt american, deci bineînțeles că am dreptate.

„Armata rusă nu e Armata Roșie”

Ana Maria Roman: Dar în același timp, dr. Friedman, președintele Trump a promis că va asigura un acord de pace între Ucraina și Rusia, și el a devenit frustrat de Vladimir Putin. A spus despre el că este absolut nebun și că se joacă cu focul. Și după aceea, ca răspuns, Medvedev a amenințat cu Al Treilea Război Mondial.

George Friedman: Dacă ei vor un război cu Statele Unite, un război nuclear, atunci el chiar este nebun. Dar el nu este. El știe ce a făcut. A atacat Ucraina din două motive. Unu, se temea de NATO. A vrut o zonă tampon. El nu a vrut Ucraina acolo. În al doilea rând, a vrut să arate că este o mare putere, că Rusia ar trebui să redevină marea putere care a fost odată. Ei bine, ceea ce a arătat este că armata rusă nu este Armata Roșie. Este foarte diferită, mult mai slabă. Trump a simțit că o va face, ei bine, el este un politician, așa că minte mult, desigur. El a spus că va pune capăt astăzi. Dar nu și-a dat seama că Putin nu poate pune capăt războiului, pentru că dacă pune capăt războiului în acest fel, toată lumea știe că a pierdut. El nu știe cum să câștige și se confruntă cu un mare pericol, și anume că dacă pui Statele Unite, președintele american într-o poziţie în care a spus că vei negocia cu el, nu negociezi. Avem opțiuni, opțiuni militare, opțiuni economice, de tot felul.

Și astfel se află într-o poziție foarte dificilă. Nu poate admite că a eșuat. Nu poate admite că trebuie să facă o înțelegere și de aceea manevrează cum poate. Dar poziția americană este „Manevrați cât vreți”. Noi suntem aici, voi sunteți acolo și voi aveți problema. Ceea ce vrea Putin este să facă să pară o confruntare cu Statele Unite și o posibilitate atât de inegală. Deci vreți, adică, Al Treilea Război Mondial, nu l-am avut când eram cu adevărat dușmani și egali. Acum îl vreți?

„Americanii au fost deja implicați în război prin trimiterea de informații și arme”

Ana Maria Roman: Deci credeți că războiul va continua și poate că președintele Trump își va abandona ambițiile de a ajunge la un acord de pace?



George Friedman: A spus-o foarte clar. A spus, vă jucați cu focul. Americanii au fost deja implicați în război prin trimiterea de informații, de arme și așa mai departe. Nu am început să ne uităm cu adevărat la ce ar putea face americanii. Nu cred că vom trimite trupe, dar există 100.000 trupe care se află încă în NATO și care ar putea interveni. Dar noi putem furniza toate armele necesare. Armele pe care le-am folosit, pe care le-am dat, informațiile erau de la sateliți, puteam vedea formațiunile rusești. Și, prin urmare, am putut transmite aceste informații ucrainenilor, iar ucrainenii îi ținteau cu rachete. Așadar, rușii duc acest război ca și cum ar fi fost Al Doilea Război Mondial, cu foarte mulți oameni, atacând mulți, mulți oameni. Dar acum, când faci o formațiune, mulți oameni într-un singur loc, asta este o invitație pentru un atac cu rachete. Deci ce poate face? Ei bine, trebuie să își schimbe radical strategia. Lucrul interesant la el este că nu își schimbă strategia. El continuă să se miște, să încerce să mute un număr mare de oameni. Și asta nu este cu adevărat posibil în acest moment. Trebuie să ai tactici diferite, iar el nu le schimbă.