Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images

Existența unei penurii severe de cartofi în Rusia a fost recunoscută într-un sfârșit de Vladimir Putin și chiar și de așa-zisul „Fuhrer al cartofilor”, Aleksander Lukașenko. Prețurile la cartofi s-au triplat de la an la an în Rusia, scrie The Moscow Times.

Totuși, criza prețurilor la cartofi reprezintă doar cea mai vizibilă continuare a unei crize alimentare generalizate în Rusia, începută din 2014, când regimul Putin a interzis importurile europene de brânzeturi, carne și alte produse agricole.

Această măsură a fost una de răspuns la sancțiunile occidentale impuse regimului putinist după anexarea ilegală a Crimeei.

Propagandiștii Kremlinului au strigat că ar fi fericiți să nu mai consume parmezan italian, iar Margarita Simonian a promis chiar că va purta colanți rupți dacă asta ar ajuta măreției Rusiei. Ce ar obține cu asta și ce ar spune acest lucru despre măreția Rusiei este o altă întrebare.

Revenind la cartof, este important de amintit că această legumă a fost introdusă în Rusia în itmpul țarului Petru cel Mare, cunoscut pentru reformele sale în stil occidental ale înapoiatului țarat rus, proclamat de Petru „imperiu” tot în stilul formelor de stat occidentale.

Cartoful a intrat în Rusia, astfel, împreună cu taxa pe barbă și alte reforme ale lui Petru. Poporul rus a fost, inițial, suspicios cu privire la cartofi, temându-se că autoritățile vor să-l otrăvească. În timp, însă, rușii au devenit rapid consumatori ai legumei.

Autorul articolului scrie despre un episod similar din anii 1990 și despre efectele sale groaznice – orfelinatele rusești era pline atunci de copii care sufereau de spina bifida, o afecțiune a coloanei vertebrale care are loc la făt înaintea nașterii din cauza unei lipse de vitamine și nutrienți.

Copiii respectivi nu puteau să meargă, să vorbească sau să-și controleze nevoile fiziologice. Mamele care îi născuseră trăiau în foamete și nu puteau să aibă o dietă echilibrată.

Zece ani mai târziu, cazurile de spina bifida scăzuseră puternic – explicația: rusoaicele începuseră să aibă o dietă echilibrată și să mănâne normal.

Astfel, o asemenea criză ar putea să ducă la efecte groaznice în societate, scriel el.

„Nu avem suficienți cartofi”

Vladimir Putin a recunoscut, săptămâna trecută, marea criză a cartofilor cu care se confruntă Rusia, în contextul unor recolte sub standarde și a interdicției de import. Prețurile au crescut masiv din cauza acestor factori.

„Ieri, (26 mai – n. red.) m-am întâlnit cu reprezentanți ai dvierselor sectoare de afaceri, inclusiv din agricultură. Se pare că nu avem suficienți cartofi. Am vorbit cu Aleksandr Grigorievici Lukașenko. Ne-a spus - «Am vândut deja toți cartofii Rusiei»” – deși acest citat ar putea să pară că este dintr-un segment de comedie, el aparține chiar lui Vladimir Putin.

Nici bielorușii nu o duc mai bine în ce privește cantitatea de cartofi care ajunge pe mesele lor – ei se plâng de luni de zile de calitatea îndoielnică și de cantitățile limitate din magazine.

În aprilie, autoritățile dictaturii de la Minsk au anunțat că permit creșterea prețurilor la cartofi, varză și ceapă. La începutul lui mai, și Lukașenko a recunoscut că penuria de cartofi devine o problemă.

Între timp, prețurile în Rusia au explodat. Conform agenției de statistică de stat, Rosstat, prețurile în magazine au crescut cu 92% anul trecut. Până în mai 2025, prețurile an-peste-an crescuseră cu 166,5% - cartoful a devenit, astfel, alimentul cu cea mai mare creștere de preț din țară și a stabilit un nou record.