eMAG reduceri. 3 televizoare 4K excelente, în rate fără dobândă

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD. Magazinul online emag.ro are oferte excelente in aceasta perioada la televizoare 4K de la cele mai bune branduri.

Am analizat oferta si am descoperit 3 televizoare de la Samsung, LG sau Philips care au reduceri substantiale de pret, si in acelasi timp pot fi cumparate in rate fara dobanda.

Samsung

1. Televizorul Samsung 55TU7072, 138 cm, Smart, 4K Ultra HD, LED, are o reducere de 25% in campania eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD.

Televizorul poate fi cumparat si in rate fara dobanda.

Crystal Display - Cu o gama mai larga de culori imaginea se tranforma in realitatea ta. Crystal Display asigura optimizarea culorilor, astfel incat sa poti observa orice detaliu subtil.

Procesor Crystal 4K - Calitatea imaginiilor care te impresioneaza, posibila printr-un singur procesor care prelucreaza culoarea, optimizeaza raportul de contrast ridicat si controleaza functia HDR.

Design fara margini pe trei laturi - Un design subtire si elegant care te atrage spre cea mai pura imagine. Creat intr-un stil minimalist din toate unghiurile si cu un aspect fara margini care stabileste noi standarde. Vei avea parte de cea mai captivanta experienta cinematografica pe care poti sa o vezi vreodata.

4K UHD depaseste rezolutia FHD avand cu de 4 ori mai multi pixeli, oferind privirii tale detaliile si claritatea imaginii pe care o merita.

High Dynamic Range creste nivelul luminozitatii televizorului tau, astfel incat sa te poti bucura de un spectru imens de culori si detalii, chiar si in scenele intunecate.

Intra mai repede in joc cu Game Enhancer, care iti optimizeaza ecranul, astfel incat sa ai mai mult control, cu un input lag redus. Experimenteaza jocul cursiv, in forma sa cea mai impresionanta, lipsit de fenomentul de "motion blur" si intreruperi.

Fara cabluri imprastiate - Samsung UHD ofera o varianta simpla pentru mentinerea tuturor cablurilor TV ordonate, ascunzandu-le chiar in stand. Acest lucru te ajuta sa reduci dezordinea, astfel incat sa te poti bucura pe deplin de acest designul frumos al televizorului.

Cu AirPlay 2 incorporat, poti transmite sau partaja continut de pe dispozitivele Apple pe ecranul mare. Poti reda fara probleme videoclipuri, muzica, fotografii si multe altele de pe iPhone, iPad si Mac pe televizorul Samsung.

LG

2. Televizor LG 55UM7050, 139 cm, Smart, 4K Ultra HD, LED, are o reducere de 33% in campania eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD.

De asemenea, el beneficiaza de o extra-reducere de 10% si poate fi cumparat si in rate fara dobanda.

Adevarata imersiune chiar si la un unghi larg de vizualizare - Oriunde stai, unghiul larg de vizualizare al panoului IPS 4K te mentine incantat cu un realism spectaculos - afisand o precizie de culoare aproape 100%, chiar si dintr-un unghi de 60 de grade.

Procesor Quad Core originea imaginilor 4K - Un procesor quad-core rapid si precis elimina zgomotul si creeaza mai multa culoare si contrast. Imaginile cu rezolutie scazuta sunt reduse si reproduse la imagini de calitate aproape 4K.

Acuratetea adevarata a culorilor - Cea mai mica diferenta de culoare este reflectata cu acuratete pentru a oferi culori mai clare, mai bogate si mai realiste.

Advanced Colour Enhancer - Oricat de intunecata sau stralucitoare este imaginea, Advanced Color Enhancer regleaza dinamic culoarea si contrastul pentru imagini mai vii si vibrante.

4K Active HDR optimizeaza fiecare scena, oferind detalii delicate si culoare bogata. Formatul multi-HDR, inclusiv HDR10 si HLG, impreuna cu tehnologia de ajustare dinamica scena dupa scena a LG, va permite sa va bucurati de orice continut video intr-o calitate uimitoare HDR.

Scufundati-va in sunet cu Ultra Surround - Avand sunet provenit de la mai multe canale audio virtuale, creeaza o experienta de divertisment mai imersiva.

Design simplu si rafinat - O rama subtire si liniile moderne elegante adauga un design estetic premium

la spatiul dvs. imbunatindu-va experienta de vizionare.

3. Televizorul LED Smart Android Philips, 126 cm, 50PUS7304/12, 4K Ultra HD, are o reducere de 42% in campania eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD.

Televizorul poate fi cumparat si in rate fara dobanda.

Cu Philips Ambilight, filmele si jocurile sunt mai captivante. Muzica primeste un spectacol de lumini. Iar ecranul va parea mai mare decat este. LED-urile inteligente de pe marginile televizorului proiecteaza culorile de pe ecran pe pereti si in camera, in timp real. Obtii iluminare ambientala perfect sincronizata. Si inca un motiv sa-ti iubesti televizorul.

Philips P5 Perfect Picture Engine ofera o imagine la fel de superba precum continutul care iti place. Detaliile au simtitor mai multa adancime. Culorile sunt vii, iar tonurile pielii arata natural. Contrastul este atat de clar incat vei simti toate detaliile. Iar miscarea este atat de lina, incat nu vei pierde niciodata din vedere mingea, indiferent de cat de rapid este jocul.



Datorita compatibilitatii cu sunetul si cu formatele video Dolby premium, continutul HDR pe care il urmaresti va arata si va suna glorios si realist. Fie ca este vorba despre cel mai nou serial online sau de un set de discuri Blu-Ray, te vei bucura de contrast, luminozitate si culoare care reflecta intentiile initiale ale regizorului. Si asculti un sunet spatios cu claritate, detalii si profunzime.

Personalizeaza-ti televizorul Philips Android TV. Daca in aceasta saptamana vrei sa accesezi numai Amazon si YouTube si saptamana viitoare Rakuten TV si Netflix – nicio problema. O interfata clara, intuitiva iti permite sa pui in prim plan continutul care iti place. Reia cu usurinta ultimul serial, de unde ai ramas, sau vezi filmele nou aparute.



Treci dincolo de programele TV traditionale cu Magazinul Google Play si Galeria de aplicatii Philips. Beneficiaza de nenumarate filme, televiziune, muzica, aplicatii si jocuri online. Si mai multe beneficii.

Imagine HDR vibranta si miscare fluida. Un televizor Philips 4K UHD da viata continutului in culori bogate si contrast clar. Imaginile au mai multa adancime, iar miscarea este uniforma. Filmele, emisiunile, jocurile si alte continuturi arata excelent indiferent de sursa.

Compatibil cu HDR10+ - Televizorul Philips este pregatit sa profite la maximum de formatul video HDR10+. Nivelurile de contrast, culoare si luminozitate sunt reglate de la un cadru la altul. Indiferent daca este vorba de un serial care nu trebuie pierdut sau de o noua superproductie, umbrele vor fi mai adanci. Suprafetele luminoase vor straluci. Culorile vor fi mai fidele.

Controleaza televizorul Philips Android TV folosind vocea. Vrei sa incerci un joc, sa te uiti pe Netflix sau sa gasesti continut si aplicatii in Magazinul Google Play? Spune televizorului ce vrei. Poti chiar sa controlezi toate dispozitivele inteligente din locuinta compatibile cu Asistentul Google: de exemplu, poti sa reduci intensitatea luminilor sau sa setezi termostatul pentru seara de filme. Fara a te ridica de pe canapea. Zilele in care cautai telecomanda televizorului sunt de domeniul trecutului. Acum iti poti folosi vocea pentru a controla Philips Smart TV prin intermediul dispozitivelor compatibile cu Alexa, precum Amazon Echo. Porneste televizorul, schimba canalul, comuta la consola de jocuri si altele cu Alexa.

