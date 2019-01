eMAG reduceri. Premiera: 3 televizoare 4K Ultra HD sub 1.000 de lei

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD. Magazinul online emag.ro a inceput anul in forta si vine cu reduceri mari la televizoarele care au cea mai buna rezolutie de pe piata.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD

Pentru prima data, magazinul online emag.ro a scos la vanzare nu mai putin de 3 televizoare 4K Ultra HD care au toate preturi mai mici de 1.000 de lei.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Allview

1. Televizorul LED Allview, cu diagonala de 109 cm, 43ATC5000, cu rezolutia 4K Ultra HD, are o reducere de 23% in campania eMAG reduceri televizoare.

Datorita dimensiunilor ideale, vei avea propriul cinema, la tine acasa. Procesarea video Ultra Clear imbunatateste calitatea imaginii prin reducerea zgomotului, eliminarea artefactelor si cresterea nivelului de detaliu din imagini.

Astfel, vei descoperi un nou univers prin cadre mai clare, detalii de umbra si culori vii. Dotate cu un procesor de ultima generatie, aceste televizoare sunt capabile sa ofere performante superioare. Vei beneficia de o experienta de divertisment la superlativ.

Procesorul MSD 3686–all in one iti ofera o noua perspectiva asupra imaginilor prin integrarea unor noi functii ce au rolul de a imbunatati calitatea, claritatea si culorile acestora. Televizoarele Allview iti ofera o imagine curata, fiind dotate cu un procesor video care analizeaza si elimina in timp real orice zgomot sau artefact care ar putea sa-ti influenteze calitatea vizionarii. Asa ca, indiferent ca privesti valurile oceanului, o parada plina de culoare sau o cursa a bolizilor, vei avea parte de o imagine fidela, menita sa te transpuna in locul in care se petrece actiunea.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD la oferta

Televizoarele beneficiaza de o functie special creata pentru a atenua zgmotul din imaginile in miscare. Printr-o procesare complexa, fiecare scena iti va fi redata cu claritate uimitoare. Te vei bucura astfel de o experienta completa de imagine, in care detaliile joaca un rol important si sunt definite cu acuratete.

In baza unei analize riguroase a imaginii, functia CABC controleaza perfect lumina de fundal, dozand-o optim pentru o experienta vizuala deosebita, dar si pentru un consum redus de energie.

Soundbar-ul incorporat este menit sa completeze perceptia autentica de tip Home Cinema. Functia Surround Sound, tehnologia Speaker Guard™ impreuna cu amplificatorul dedicat (clasa D) Texas Instruments, incintele acustice de tip bass reflex si cele patru difuzoare de inalta calitate iti ofera o experienta completa a sunetului, indiferent daca asculti muzica preferata sau te lasi captivat de actiunea unui film.

Asistentul vocal AVI iti aduce un nou tip de interactiune cu televizorul tau, prin intermediul telefonului. In cazul televizoarelor LED, AVI preia comanda vocala si o transpune, prin chromecast, pe televizor. Vei putea viziona la calitate maxima tot ce iti doresti, in materie de filme, emisiuni, videoclipuri sau imagini de orice fel.

Televizorul poate fi cumparat si in 36 de rate fara dobanda.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD NEI

2. Un alt televizor cu rezolutie 4K Ultra HD sub 1.000 de lei este televizorul LED NEI, cu diagonala de 102 cm, 40NE6000, 4K Ultra HD.

Televizorul are o reducere de 33% in campania eMAG reduceri televizoare.

Cu acest televizor puteti sa urmariti la rezolutie maxima 4K Ultra HD filmele, emisiunile, transmisiunile sportive si toate momentele captate cu telefonul sau camera foto/video impreuna cu cei dragi. Calitatea imaginii va va duce in centrul actiunii.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD ieftine

Puteti sa partajati continutul dorit de pe multiple dispozitive direct pe ecranul televizorului NEI. Astfel va veti bucura de alegerile personale si veti controla ceea ce vizionati.

Cu ajutorul interfatei CI+ scapati de cea de-a doua telecomanda de la TV Box-ul oferit de operatorul dvs. de cablu si controlati canalele TV direct din telecomanda televizorului NEI.

Pretul este AICI.

Televizorul poate fi cumparat si in 36 de rate fara dobanda.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Horizon

3. Si televizorul LED Horizon, cu diagonala de 102 cm, 40HL7520U, rezolutia 4K Ultra HD, are o reducere de 33% in campania eMAG reduceri televizoare.

Cu acest televizor pășești dincolo de ecran și transformi experiența vizuală într-un spectacol de neuitat. Poti explora o lume inedită, unde conținutul de calitate, posibilitățile multiple și confortul sunt la îndemână.

Tehnologia avansată 4K Ultra HD oferă gradul ideal de contrast şi culoare pentru vizionarea conținutului la calitate UHD. Cu noul HORIZON 4K UHD TV și o rezoluţie de 4 ori mai mare decât a unui televizor Full HD, experimentezi o mai mare profunzime a detaliilor, iar calitatea imaginii este incredibil de vie şi clară, chiar şi atunci când este vizualizată la distanţe apropiate de televizor.

Cu o margine îngustă, televizorul ii oferă privitorului o experiență cu totul aparte. Suprafața de vizualizare extinsă și rama fină de jur împrejur sunt atuurile unui design care îmbrățișează necesitățile moderne.

Cu acest televizor vei trai din plin fiecare moment, mai ales atunci când te joci sau urmărești un film de acțiune. Combinând rata de reîmprospătare a ecranului cu procesarea unică a imaginilor, standardul Clear Motion Engine (CME) oferă o claritate de excepție a imaginilor în mișcare.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD performante

Lasă-te învăluit de o ambianță sonoră vibrantă cu Dolby Digital Plus (DD+). Sistemul audio surround HORIZON cu decodor DD+ îți oferă o experiență sonoră realistă, care să completeze perfect conținutul vizual.

În plus, ai DTS TruSurround™, soluție ce redă un sunet surround aproape de realitate pe configurații stereo sau boxe 3.1 (mai ales bare de sunet) și DTS – HD, una dintre puținele tehnologii care oferă un sunet surround comprimat fără pierderi pentru Blu-ray și HD DVD, asigurând performanță audio de calitate.

Poţi înregistra emisiunile/filmele preferate folosindu-te de funcţia PVR integrată pe televizorul tău.

Cu ajutorul portului USB 2.0, televizorul HORIZON te conectează la orice dispozitiv de stocare externă pentru ca tu să accesezi conținut digital (imagini, fișiere video și audio, de la filmele și muzica preferate, până la pozele din vacanță).

Televizorul poate fi cumparat si in 36 de rate fara dobanda. Garantia oferita este de 5 ani.

Pretul este AICI.

