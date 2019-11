Fondul de rezervă este epuizat. Reacţia premierului Ludovic Orban

Premierul Ludovic Orban a declarat, marţi, că la preluarea funcţiei a găsit Fondul de rezervă al Guvernului la dispoziţia prim-ministrului „epuizat”, adăugând că nu a găsit „nicio noimă” în alocările făcute de fostul Executiv în ultima perioadă de mandat.



El s-a întâlnit, la Palatul Victoria, cu reprezentanţii Asociaţiei Municipiilor din România.



„Eu am găsit Fondul de rezervă al Guvernului aflat la dispoziţia premierului epuizat complet. (...) În momentul în care am intrat în funcţie nu am mai găsit niciun leu. (...) Sunt de acord cu ce spuneţi dumneavoastră că nu am găsit nicio noimă în aceste alocări, asta este adevărat. Vă mărturisesc că inclusiv împărţirea sumei alocate suplimentar de 1,4 miliarde (de lei - n.r.) după rectificarea din august, iar nu am înţeles logica alocărilor sumelor respective”, a afirmat Orban.

