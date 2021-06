HEDGE4 Ai, criptomoneda lansată de o companie românească, listată pe şase burse

Cu multă atenţie, informare şi puţin noroc, profitul este unul garantat, susţine el.

Reporter: Aţi lansat acest proiect pe 4 ianuarie, aţi lansat o nouă criptomonedă românească, aţi avut o echipă în spate. Voiam să vă întreb cum a fost acest proces? Pentru că nu mulţi pot spune că au lansat o criptomonedă românească.

Horaţiu Caracageanu: Este un proiect excepţional, îl văd eu, pentru că are în spate ceva nou, vorbesc de un AI Lab, un laborator de inteligenţă artificială care ne ajută pe noi să prezicem puţin, câteva secunde sau minute înainte, piaţa de equities, vorbesc de bursele occidentale, acţiunile din bursă, Forex, monedele intenaţionale, dar şi cripto. Francizăm acest concept, vrem să deschidem încă 100 de monede cu diferite alte 100 de echipe. Vorbesc global. Noi o emitem, ne rugăm să ne dea un 5-6-7% ca franchise fee şi noi îi ajutăm ca proiectul să iasă pe piaţă în două luni. Deci, o viteză uimitoare şi foarte-foarte ieftin. Poate fi scos pe piaţă cu 4-5 mii de dolari.

HEDGE4 AI, moneda noastră, a ieşit în şase burse.

Reporter: Explicaţi puţin telespectatorilor, dacă aceştia ar dori să investească în moneda dumneavoastră, ce trebuie să facă mai exact şi care ar fi profitul.

Horaţiu Caracageanu: În ultimele luni, oferim 1000% pe an, vorbesc de profit simplu. 1000% pe an dacă depun ei la termen, se numeşte staking în limbaj cripto, moneda noastră. Să zicem că cineva deţine un milion de monede, vrea să îl depună la termen, minim 30 de zile, 1000% pe an împărţit la 12 luni, noi oferim cam 83% pe lună. Dacă blochezi un milion de HEDGE4, moneda nostră HEJJ, primeşti după 30 de zile, 1.834.000 de monede. Deci, poate fi cumpărată din 5 burse. Ce recomand este PancakeSwap. Totul este pe website-ul nostru.

Cele două cuvinte care m-au marcat în ultimii ani sunt: venituri pasive. Vrem să ne facem o viaţă mult mai uşoară, în care să muncim mai puţin, să ne bucurăm de prieteni, de viaţă, de vacanţe, de călătorii. Cam asta e ţinta. Suntem o platformă de profit-sharing. Împărţim profiturile noastre cu membri noştri.

