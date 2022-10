Ce impozit plătim pentru case, de anul viitor | Se schimbă total metoda de calcul

Senatorii decid azi cât de mari vor fi impozitele pe locuinţe, de anul viitor.

Sursa foto: Getty

Amendamentul care prevede majorarea impozitelor a fost adoptat ieri de comisiile reunite, iar dacă nu va ajunge la votul finial azi va fi adoptat tacit.

Românii sunt tot mai aproape de a plăti un impozit mai mare pe clădiri. Amendamentul prin care creste baza de impozitare a clădirilor cu 50% a trecut ieri de comisiile de buget și munca din Senat, iar astazi OUG ajunge la dezbateri și vot in plenul Senatului.

Și dacă nu este dezbătut astăzi, el tot va fi adoptat pentru ca termenul de adoptare tacită este 14 octombrie.

Cum arată noile impozite pe casele românilor

Creste baza de impozitare de la 1086 la 1500, iar in loc de suprafața utila se ia in calcul suprafața construită. Cota de impozitare va fi decisă de fiecare autoritate locală in parte, iar maximul este de 0,2. Intrarea in vigoare a grilei notariale a fost amânată pana in 2026, nu 2025 așa cum cereau reprezentanții asociațiilor orașelor.

Reprezentanții asociațiilor spun ca problema nu va fi in orașele mari, ci in localitățile mici.

Masura a fost deja agreata in coaliția de guvernare, este o masura susținută de ministerul de finanțe pt a veni in sprijinul primarilor.

Ea se va aplica de la 1 ianuarie 2023. La camera deputaților este posibil sa existe modificări, însă nu știm sigur acum dacă și in ce fel vor arata, pt ca este nevoie și de o discuție in coaliția de guvernare. Camera deputaților este camera decizionala.