Ludovic Orban: Dacă reuşim să executăm bine bugetul până la rectificare, Educaţia va fi prioritară în alocarea de resurse suplimentare

„Am construit un buget pentru anul viitor care stă în picioare, un buget care are un deficit sub deficitul pe care l-a provocat PSD în anul 2019 şi un buget care a trebuit să facă faţă unor cheltuieli generate de legi în vigoare. (...) Gândiţi-vă că avem un buget care trebuie să facă faţă creşterii pensiilor prevăzută în Legea pensiilor, care înseamnă un plus de 16 miliarde de lei cheltuieli la bugetul de stat. (...) În aceste constrângeri, care sunt provocate de resursele limitate pe care le avem pentru multele cheltuieli provocate de legile adoptate anterior de guvernările PSD, eu cred că alocările pe care le-am făcut sunt alocările posibile şi care ne vor permite să susţinem Educaţia şi, mai ales, să asigurăm aplicarea programului nostru de guvernare. Nu în ultimul rând, cu siguranţă, dacă reuşim să executăm bine bugetul până la rectificarea bugetară, pe lângă investiţii, Educaţia va fi prioritară în alocarea de resurse suplimentare”, a afirmat Orban, întrebat dacă 2,7% din PIB pentru Educaţie anul viitor nu este prea puţin.

El a adăugat că, pentru PNL, Educaţia reprezintă, cu adevărat, o prioritate.

„Nu trebuie să ne uităm numai la banii care sunt în bugetul ordonatorului principal de credite - Ministerul Educaţiei. Trebuie să ne uităm la aplecarea noastră şi obiectivul nostru de a atrage resurse pe fonduri europene. De asemenea, trebuie să ne uităm la alocările către autorităţile locale, care, de asemenea, alocă resurse din bugetele locale pe care, după cum puteţi vedea în legea bugetului de stat, le-am redus la 50% obligaţia de a plăti cheltuielile sociale tocmai pentru a le crea un spaţiu bugetar pentru a investi şi în Educaţie. Avem obiectivul de a finanţa programe importante pe Educaţie, cum e programul 'Masă diversificată în şcoală', programul 'Şcoală după şcoală', din fonduri europene şi deja am demarat discuţiile pe tema asta. Cred că este necesar un aflux de susţinere din zona capitalului privat în zona Educaţiei, mai ales în zona învăţământului tehnic şi profesional”, a susţinut prim-ministrul.