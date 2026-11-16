Mugur Isărescu, despre „bau-baul” FMI: „Fondul vine când n-avem rezerve. Nu e cazul”

1 minut de citit Publicat la 12:04 16 Noi 2026 Modificat la 12:04 16 Noi 2026

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu. Foto: Agerpres

Guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR), Mugur Isărescu, a vorbit, la conferința în care a prezentat Raportul privind inflația, despre posibilitatea ca Fondul Monetar Internațional (FMI) să vină în România. „Am văzut aceste discuții că vine FMI, acest Bau-Bau. Fondul vine când nu avem rezerve. Nu este cazul”, a spus el.

„Am văzut aceste discuții că vine FMI, acest Bau-Bau. Fondul vine când nu avem rezerve. Nu este cazul. Avem nevoie de bani, dar nu de la FMI. Explic tehnic, ca să ieșim dintr-o discuție care nu-și are rostul. Avem nevoie de bani, dar din fonduri europene, de exemplu. Ținem legătura cu FMI. Schimbăm informații săptămânal”, a spus Mugur Isărescu.

Ministrul Finanțelor a spus, pe 12 noiembrie, că România poate evita atât un acord cu FMI, cât și pierderea ratingului recomandat investițiilor, dar spune că totul depinde de deciziile luate de autorități în următoarele luni.

„Nu cred că suntem în poziția în care să ajungem din nou sub o monitorizare internațională sau într-un acord cu FMI, în acest moment. Avem în față foarte multe oportunități pe care le putem valorifica încât să nu ajungem acolo”, a declarat Nazare.

Primele teste importante vor veni la începutul anului viitor, când cele trei mari agenții internaționale vor evalua din nou situația financiară a țării. Potrivit ministrului, Fitch va analiza România în ianuarie, Moody's în februarie, iar Standard & Poor's în martie.

Declarațiile ministrului Finanțelor vin după ce președintele Nicușor Dan a avertizat că România ar putea ajunge din nou să apeleze la FMI dacă nu reușește să își reducă deficitul bugetar și pierde încrederea investitorilor.

Șeful statului a explicat că un asemenea scenariu ar putea obliga România să adopte măsuri de austeritate mult mai dure decât cele aplicate până acum, deoarece FMI ar veni cu condiții stricte pentru acordarea unui sprijin financiar.

Mugur Isărescu a prezentat, luni, Raportul privind inflația, și a subliniat că „a cam dispărut cocoașa determinată de creșterea TVA și accize”. El a avertizat însă că „așteptările privind creșterea economiei sunt în continuare pesimiste și e normal”, anunțând că BNR a ridicat prognoza de inflație pentru sfârșitul anului de la 6,1% la 7,4%.