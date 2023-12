Noua lege a pensiilor intră în vigoare la 1 septembrie 2024. Excepţiile care se aplică din 1 ianuarie

Noua lege a pensiilor, adoptată la votul final în noiembrie, va intra în vigoare în principiu în septembrie 2024, însă o parte din prevederi se aplică deja din 1 ianuarie.

Legea pensiilor, publicată luni în Monitorul Oficial, prevede, printre altele, două majorări, creşterea vârstei de pensionare şi bonusuri.

În plus, Legea 360/2023 vizează eliminarea inechităților dintre beneficiarii sistemului public de pensii, în vederea restabilirii încrederii în acest sistem.

De principiu, legea pensiilor va intra în vigoare pe 1 septembrie 2024, însă unele prevederi se vor aplica de la începutul anului.

Prevederile din Legea pensiilor care se aplică de la 1 ianuarie 2024:

- pensiile se indexează cu rata inflaţiei, de 13,8%

- românii pot alege să lucreze peste vârsta de pensionare, până la 70 de ani

- majorarea punctului de pensie cu 13,8 %, adică până la valoarea de 2.032 de lei. Astfel, valoarea punctului de referință va fi 81 de lei

- termenul de contestare a deciziilor Caselor teritoriale de pensii va fi de 45 de zile

Prevederile din Legea pensiilor care se aplică de la 1 septembrie 2024:

- se schimbă modul în care se calculează pensia. Valoarea pensiei se va determina prin înmulțirea numărului total de puncte realizat de asigurat cu valoarea punctului de referință (VPR). VPR se află prin raportul dintre valoarea actualului punct de pensie și nivelul mediu al stagiilor de cotizare prevăzute de legislația anterioară, respectiv 25.

- în următorii ani, valoarea punctului de referință se va majora anual cu rata medie anuală a inflației, la care se va adăuga 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut realizat

- toate pensiile stabilite în actualul sistem de pensii se vor recalcula folosind noile reguli, dar nicio pensie nu va putea fi mai mică decât cea aflată în plată

- stagiul de cotizare contributiv realizat peste 25 de ani va aduce puncte suplimentare sau bonus, numite puncte de stabilitate, astfel: 0,5 puncte - pentru fiecare an realizat peste 25 de ani; 0,75 puncte - pentru fiecare an realizat peste 30 de ani; un punct - pentru fiecare an realizat peste 35 ani.

- femeile care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv și care au născut și crescut copii până la vârsta de 16 ani vor beneficia de reducerea vârstei de pensionare cu perioade cuprinse între șase luni și trei ani și jumătate, în funcție de numărul copiilor. Astfel, perioada cea mai mică de reducere a vârstei de pensionare, de șase luni, se va aplica în cazul femeilor care au crescut un copil, iar cea mai mare, de trei ani și jumătate, în cazul femeilor ce au născut și crescut cel puțin șapte copii.

- în cazul pensiei anticipate, românii care vor avea cinci ani de vechime peste stagiul complet de cotizare contributiv vor putea ieși la pensie cu cel mult cinci ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, respectiv la 60 de ani.

- se reglementează pensia pentru limită de vârstă, anticipată, de invaliditate și pe cea de urmaș

- vârsta standard de pensionare este de 65 de ani

- stagiul minim de cotizare este de 15 ani atât pentru bărbaţi, cât și pentru femei

- stagiul complet de cotizare contributiv este de 35 de ani atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi

- luarea în calcul la stabilirea pensiei a sporurilor nepermanente pentru care s-au plătit contribuții.

Noua lege a pensiilor vine cu o formulă nouă de calcul

Calculul pensiei = VPR x Numărul total de puncte

VPR (valoarea punctului de referință) va fi de 81 de lei.

Număr total de puncte = puncte contributivitate + puncte stabilitate + puncte perioade asimilate si necontributive.

Punctele de necontributivitate: anii din armată, șomaj sau facultate (0,25 puncte de fiecare an).

Punctele de contributivitate: anii în care ai contribuit la sistemul de pensii. Un punct pentru fiecare an

Cum află românii când se pot pensiona

Când mă pot pensiona - este o întrebare care îi interesează pe mulţi români, fie că încă lucrează şi urmează să iasă la pensie, fie că deja s-au pensionat, dar anticipat.

Acum puteţi afla în mai puţin de un minut data la care vă puteţi pensiona, fie că e vorba de pensie anticipată, pensie anticipată parţial sau pensie pentru limita de vârstă.

Tot ce aveţi de făcut este să intraţi pe site-ul Casei Naţionale de Pensii Publice, să vă completaţi data naşterii şi sexul, apoi aflaţi data pensionării (Explicaţii în Galeria foto).