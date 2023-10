Nicolae Ciucă, despre performanțele executivului său: ”Am fost Guvernul care a realizat cea mai mare absorbţie de fonduri europene”

Fostul premier, Nicolae Ciucă, actual președinte al Senatului, spune că, în anul 2022, executivul său a avut ”cea mai mare absorbţie de fonduri europene”.

Performanțele Guvernului Ciucă - Anul 2022 a fost "un an cu performanţe importante pentru ţara noastră", potrivit fostului premier, Nicolae Ciucă.

”Am fost Guvernul care am reușit cea mai mare atracţie de investiţii străine directe, 11 miliarde. Am fost Guvernul care a realizat cea mai mare absorbţie de fonduri europene, 11,3 miliarde într-un an, în condiţiile în care la sfârşitul lui 2022 şi, dacă nu mă înşel, e posibil ca datele să fi fost furnizate în martie anul acesta, reuşisem să atingem un procent de 75% din… un procent de 75% absorbţie fonduri europene, cu o perspectivă să atingem 90, peste 90% la sfârşitul acestui an”, a mai declarat Nicolae Ciucă într-un interviu la TVR.

Obiectivul major economic asumat de Ciucă - PIB 500 miliarde euro.

”Eu îmi asumasem atunci ca obiectiv guvernamental, indiferent cine va fi la guvernare, ca în 2027 România să depăşească un PIB de 500 de miliarde de euro, ceea ce este foarte posibil”, a mai spus Ciucă.