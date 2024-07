Peste 1 miliard de fumători la nivel global. Lumea se schimbă, cum arată un viitor fără fum

Mário Moniz Barreto, Director Communications Europe, Philip Morris International. Sursă foto: PMI

„Toți fumătorii ar trebui să renunțe la fumat, iar dacă nu o fac, ar trebui măcar să aleagă alternative mai puțin nocive.” Cu această declarație, Mário Moniz Barreto, Director Communications Europe, Philip Morris International, companie de top din industria tutunului la nivel global, promite un interviu neconvențional.

„Contrar opiniilor populare, țigările sunt încă o afacere profitabilă. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), aproximativ 20% din populația lumii – peste 1 miliard de oameni – continuă să fumeze”, explică Moniz Barreto , și amintește că eficiența controlului tutunului este limitată. „Urmăm o tendință generală în societate. Lumea se schimbă în direcția unui consum mai conștient față de resursele mediului, sustenabilitate și sănătate și, din acest punct de vedere, noi, la nivel de companie, pariem pe alternative care sunt dovedite științific a fi mai puțin dăunătoare decât continuarea fumatului.

În ceea ce privește consumul de tutun, care sunt cele mai bune tehnologii care reprezintă o alternativă la țigările tradiționale?

Există trei tehnologii a căror nocivitate redusă a fost susținută de organizații independente de sănătate în diferite studii. În primul rând, țigările electronice. Acestea, contrar credinței populare, nu sunt noi, ele au fost create în China în anii '80 sau '90 de un bărbat care era foarte îngrijorat de cât de mult fuma tatăl său. Ele funcționează prin dizolvarea nicotinei într-un lichid care este încălzit la o temperatură controlată. Astfel se produce o reacție chimică care generează vaporii ce conțin nicotină.

În al doilea rând, tutunul încălzit. Spre deosebire de alte produse, aici există tutun atent selecționat și prelucrat astfel încât să fie încălzit în mod uniform pentru a livra o experiență a gustului constantă fără ardere. Acesta este motivul pentru caremajoritatea fumătorilor care se lasă renunță complet la țigări. În al treilea rând, produsele pentru uz oral care permit absorbția nicotinei prin mucoasa bucală. Vorbim despre snus și pliculețele cu nicotină care se pun pe gingie, sub buza superioară și în acest fel nicotina se absoarbe rapid.

Spuneți că aceste alternative sunt mai puțin nocive decât fumatul. Ce date susțin această afirmație?

Autoritățile britanice de sănătate (NHS) recomandă utilizarea produselor alternative fără fum pentru a renunța la fumat. FDA a ajuns la concluzia că dispozitivul nostru de tutun încălzit este diferit de țigări și oferă o expunere mai mică la substanțele nocive, iar acesta este un pas istoric.

Cazul snusului este un exemplu notabil. Este vorba despre un produs cu o îndelungată tradiție în Suedia, care datează de mai bine de 100 de ani, deci avem date epidemiologice din abundență. FDA îl consideră un produs de reducere a nocivității și există studii care arată o reducere cu 98% a substanțelor nocive. Organisme independente precum Institutul pentru Evaluarea Riscurilor din Germania, Institutul Pasteur din Franța, Institutul de Sănătate Publică din Olanda, Consiliul Superior de Sănătate din Belgia și Consiliul Medicilor de Sănătate Publică din Anglia au verificat parțial sau integral sau și-au făcut propriile studii care demonstrează, cu date științifice, că aceste produse fără fum sunt mai puțin nocive decât țigările. În cazul Suediei, interesant este că, atunci când au fost implementate primele politici antifumat, dezbaterea publică s-a concentrat pe ce să facă cu snus-ul, iar mass-media a încurajat adulții fumători să treacă la această alternativă. Ulterior, campania a revenit la viață odată cu integrarea Suediei în Uniunea Europeană, care a dorit să interzică consumul acestui produs, dar a ajuns în final să aprobe excepția suedeză. Rezultatul este că Suedia e pe cale să devină prima țară fără fumat din lume (conform criteriilor OMS, o țară este declarată „fără fumat” atunci când fumătorii reprezintă mai puțin de 5% din populație).

Care este situația în România?

În România, aproximativ 30% din populație încă fumează, o cifră care depășește cu cca 10 procente media europeană. Fumatul, deși teoretic recunoscut ca un obicei dăunător, este acceptat social. Produsele noastre fără fum și beneficiile pe care le prezintă în comparație cu continuarea fumatului se bucură de un nivel considerabil de conștientizare. În prezent, există o deschidere și un grad de utilizare mai mare a produselor alternative în rândul populației urbane, cu studii superioare. Provocarea în acest sens, în România ca și în alte țări, este să ne asigurăm că aceste informații ajung la fumătorii adulți din toate grupurile socio-economice, atât din zone urbane, cât și din zone rurale.

Totuși, există încă multă confuzie între produsele din tutun încălzit și țigări, așadar este nevoie să continuăm să le explicăm oamenilor de ce produsele fără fum sunt o alegere mai bună decât continuarea fumatului. Ar trebui să ne îndepărtăm de ideologiile adânc înrădăcinate și să acordăm prioritate științei și inovației, pentru binele celor care fumează și pentru sănătatea publică în general.

În România, contribuim în fiecare an la dezvoltarea durabilă a economiei locale, aspecte susținute de investițiile companiei de până în prezent. Din 2017 până în prezent, PMI a investit peste 730 de milioane USD în transformarea fabricii din Otopeni într-o unitate de producție de ultimă generație pentru produsele din tutun încălzit. Am început în 2017, cu o investiție inițială de 600 de milioane USD. La finalul anului 2023 am anunțat o investiție suplimentară de 130 milioane USD, care ne permite să accelerăm transformarea, să dezvoltăm capacitățile de producție ale fabricii, să oferim noi locuri de muncă și să creștem nivelul exporturilor. Astfel, în România avem astăzi una dintre cele mai moderne unități de producție din lume.

Întrebarea care se pune este: dacă această viziune se realizează, din ce va continua Philip Morris International să facă profit în viitor?

În fața lacului Neuchâtel, în Elveția, se află o clădire, numită The Cube, care găzduiește centrul nostru de cercetare și dezvoltare. Acolo își desfășoară activitatea în prezent peste 500 de experți internaționali în diferite domenii, de la biologie la științe sociale. Aceștia dezvoltă produse și alternative inovatoare care elimină arderea din ecuație, deoarece aceasta este principala cauză a bolilor asociate fumatului. PMI a investit peste 12,5 miliarde de dolari și lucrează cu peste 1.500 de oameni de știință în diverse sedii ale companiei pentru a le oferi fumătorilor produse alternative cu nicotină care încălzesc tutunul fără să-l ardă. Aceste produse fără ardere reprezintă deja 40% din venitul net al companiei noastre. Însă, dacă ne gândim la viitor, este important să spunem că acest angajament față de inovație ne-a permis să lucrăm într-o zonă pe care noi o numim „produse dincolo de nicotină”. Această zonă reprezintă o parte mică a cifrei noastre de afaceri, dar care este în creștere. Scopul este să dezvoltăm medicamente sau produse de wellness care, prin inhalare, sunt mai eficiente decât alte metodele cu care ne-am obișnuit.

Cum este primit acest lucru la listarea companiei pe bursă și de către investitori?

Reacția pieței la această schimbare a fost absolut pozitivă. Sunt sigur că această transformare a PMI va fi un caz care se va studia în școlile de business în viitor.

Material susţinut de PMI.