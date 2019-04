Reduceri eMAG de Paște. Fier de călcat impecabil, sub 200 de lei

Reduceri eMAG de Paște. Dacă vrei să schimbi fierul de călcat, oferta de pe emag.ro din aceste zile vă oferă oportunitatea perfectă.

În cadrul campaniei de reduceri eMAG de Paște găsiți fiare de călcat performante la prețuri foarte mici.

Găsiți întreaga ofertă de pe emag.ro la fiare de călcat aici.

Reduceri eMAG de Paște la fiare de călcat

1. Fier de calcat Tefal Easygliss

EasyGliss este un fier de calcat cu abur rapid si usor, prevazut cu talpa nr. 1 din punctul de vedere al alunecarii, de la TEFAL. Talpa cu tehnologia Durilium AirGlide Autoclean garanteaza o alunecare perfecta pe tesaturi, rezistenta mare la zgariere si o distributie optima a aburului pentru sesiuni de calcat rapide si usoare. Aburul variabil de pana la 35 g/min asigura rezultate rapide, iar jetul de abur de pana la 140 g/min face fata si celei mai dificile cute.

Datorita designului sau inteligent, fierul de calcat permite o difuzie optima a aburului pe intrega suprafata a talpii. Aburului este eliberat atat prin varf, cat si prin mijlocul talpii pentru rezultate optime si rapide.

Costă doar 182 de lei. Îl puteți cumpăra, în cadrul campaniei de reduceri eMAG de Paște, de aici.

2. Fier de calcat portabil Rowenta First Class

First Class este partenerul ideal de calatorie: voltaj dublu pentru utilizare internationala, husa pentru depozitare si design compact cu maner pliabil, perfect pentru calatorii. Acest fier de calcat cu abur ofera combinatia optima de eficienta si precizie pentru rezultate impecabile de fiecare data.

Special conceput pentru a te insoti in calatorii, fierul de calcat Rowenta First Class este partenerul tau de incredere, oferind rezultate fara cusur oriunde si oricand. Poate fi utilizat international datorita voltajului dublu si este foarte usor de transportat, avand un design compact si usor, cu maner pliabil si fiind prevazut cu husa pentru depozitare. Distributia optima a aburului este asigurata prin tehnologia unica patentata a talpii Microsteam cu 200 de micro-orificii, iar precizia este imbunatatita datorita varfului de precizie pentru zonele dificil de accesat. Aburul continuu de 10 g/min netezeste cutele, iar jetul de abur de 45 g/min ofera rezultate ideale chiar si in cazul tesaturilor groase sau cutelor incapatanate. Rowenta First Class este partenerul de incredere pentru calatorii, garantand rezultate perfecte oriunde si oricand.

Costă doar 131 de lei. Îl găsiți aici.

Reduceri eMAG de Paște la fiare de călcat

3. Fier de calcat Tefal Ultragliss

Cu Ultragliss, experimentezi sesiuni de calcat uşoare si rapide si te bucuri de rezultate de inalta performanta. Tehnologia Durilium AirGlide® ofera trei beneficii de top:

Performanţe de alunecare deosebite pentru sesiuni de calcat rapide si usoare;

Distributie perfecta a aburului datorita orificiilor localizate la varful, lateralul si centrul talpii;

Rezistenta la zgarieturi.

Conceputa, testata si realizata in Franta la cele mai inalte standarde de calitate, talpa Durilium® ofera o experienta de calcat de neegalat.

Datorita talpii multidirectionale Ultragliss ofera sesiuni de calcat rapide si fara efort.

Îl puteți cumpăra, cu 159 de lei, în cadrul campaniei de reduceri eMAG la fiare de călcat, de aici.