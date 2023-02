Românii sunt în căutarea locuinţelor mai ieftine. Cât costă o casă modulară în 2023

Fluctuațiile de preţuri şi de dobânzi din sectorul imobiliar i-au determinat pe mulţi români să se orienteze spre case mai ieftine şi care pot fi gata mai repede.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Mulţi dintre cei care au început construcţia au schimbat planul şi s-au orientat spre varianta unei case modulare.

Cei care se gândesc să-și cumpere case modulare au trei opţiuni: cu structură metalică, din lemn sau de tip container. Timpul de realizare a construcţiei este avantajul principal. Pentru o astfel de casă se aşteaptă, în medie, doar două săptămâni.

Există şi varianta achiziţionării separate a structurii casei. Preţurile pornesc de la 5.000 de euro plus TVA, pentru o casă mică cu structură metalică. O casă de 122 mp are un preţ de 57.500 de euro, plus TVA.

Citiţi şi: Ţara europeană care îi obligă pe proprietarii locuințelor goale să le închirieze

O structură din oţel pentru o suprafaţă de 65 de metri pătraţi costă, în medie, 16.000 de euro.

Cine vrea să ia un împrumut de la banca pentru a cumpăra o astfel de casă trebuie să știe că tipul creditului depinde de valoarea locuinței şi posibilităţile de intabulare.