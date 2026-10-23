România riscă o criză energetică în noiembrie: „Pot apărea consecințe economice și sociale grave”. Avertismentul Ministerului Energiei

Problemele nu se limitează la centrala nucleară. Ministerul Energiei arată că și debitele râurilor din țară sunt foarte scăzute. Sursa foto: Agerpres

Ministerul Energiei avertizează asupra riscului unei crize în alimentarea cu energie electrică în noiembrie, în contextul secetei prelungite, al opririi ambelor reactoare de la Cernavodă și al producției limitate. Potrivit notei de fundamentare a proiectului de Hotărâre pentru prelungirea perioadei de aplicare a măsurilor de siguranță pe piața energiei, sistemul energetic național s-ar putea confrunta cu un deficit de energie în orele de vârf, între 17:00 și 21:00, în condițiile în care nici importurile nu ar putea acoperi în mod sigur necesarul.

Ministerul propune prelungirea până la 30 noiembrie a măsurilor de siguranță care permit inclusiv limitarea etapizată a consumului de electricitate, dacă situația de criză se concretizează.

Potrivit documentului, debitul extrem de redus al Dunării a determinat oprirea, în condiții de siguranță, a Unității 1 de la Cernavodă, la 28 iulie, și a Unității 2, la 13 august.

Prognozele privind debitul fluviului nu oferă o perspectivă sigură pentru repornirea cel puțin a unuia dintre reactoare în luna noiembrie.

Problemele nu se limitează la centrala nucleară. Ministerul Energiei arată că și debitele râurilor din țară sunt foarte scăzute din cauza precipitațiilor deficitare, ceea ce afectează producția hidroenergetică și reduce perspectivele de creștere a nivelului Dunării în amonte de Cernavodă.

În același timp, producția fotovoltaică este estimată să scadă în prima parte a lunii noiembrie și ulterior, pe fondul reducerii duratei zilei și al perioadelor cu nebulozitate ridicată.

Producția eoliană este, la rândul ei, dificil de anticipat: pentru săptămâna următoare sunt prognozate valori cuprinse între 50 și 1.200 MW, iar estimările pentru începutul lunii noiembrie indică valori între 800 și 1.200 MW.

Rezerve limitate de cărbune și importuri nesigure

O altă vulnerabilitate identificată de Ministerul Energiei este capacitatea redusă a centralelor pe cărbune. Acestea ar putea asigura o producție de maximum 1.200 MW pentru o perioadă limitată, respectiv aproximativ 900 MW în condițiile în care rezervele de combustibil sunt limitate. Funcționarea grupurilor pe cărbune este concentrată în special în zilele lucrătoare.

La aceste dificultăți se adaugă situația centralelor nucleare din regiune, unde sunt programate opriri pentru lucrări de mentenanță. În Bulgaria, un grup de la centrala Kozlodui este retras din exploatare până la 19 noiembrie, reducând producția cu aproximativ 1.000 MW.

În Ungaria, la centrala Paks, sunt prevăzute retrageri ale unor grupuri nucleare în mai multe intervale, până la sfârșitul lunii decembrie, cu reduceri de producție de 500-1.000 MW. În Cehia, un grup de la centrala Temelín este oprit până la 19 decembrie, ceea ce înseamnă o reducere de aproximativ 1.000 MW.

Ministerul identifică drept vulnerabilitate principală deficitul de producție disponibilă pentru a fi dispecerizată în orele de vârf, între 17:00 și 21:00, precum și posibilitățile limitate de import, pe fondul unei crize regionale de energie.

Potrivit estimărilor Transelectrica, consumul de electricitate ar putea ajunge în noiembrie la 8.500 MW în intervalul de vârf de seară, în condițiile unor temperaturi apropiate de cele normale pentru această perioadă. Valoarea ar putea fi depășită dacă temperaturile scad semnificativ sub mediile multianuale.

„Valoarea respectivă poate fi depășită dacă temperaturile vor scădea semnificativ sub mediile multianuale. Totodată, prognozele privind regimul pluviometric în special din prima jumătate a lunii prezintă o continuare a deficitului creat de perioada anterioară de secetă prelungită. În aceste condiții, estimăm că perioada de revenire a nivelului de hidraulicitate la valori care să permită creșterea producției în centralele hidroelectrice, respectiv reluarea funcționării grupurilor generatoare din centrala nuclearoelectrică se va extinde cel puțin pentru prima jumătate a lunii noiembrie”.

Ministerul avertizează asupra riscului unor efecte economice și sociale grave

Nota de fundamentare avertizează că, în lipsa unor rezerve suficiente de putere și energie pentru echilibrarea sistemului în orele cu cel mai mare consum, România ar putea ajunge într-o situație de criză în alimentarea cu electricitate.

„În plus, apreciem că există un risc de a se ajunge la o situație de criză în alimentarea cu energie electrică, când, în lipsa unor rezerve de putere și energie suficiente pentru echilibrarea sistemului la orele de vârf de consum, în vederea asigurării funcționării stabile, pot apărea consecințe economice și sociale grave”, se arată în document.

Ministerul avertizează și asupra posibilității ca sistemul electroenergetic să nu mai poată fi echilibrat corespunzător. Într-un asemenea scenariu, ar putea fi afectată funcționarea în siguranță a sistemului energetic național, cu riscuri ridicate pentru sistemele interconectate din Europa continentală și pentru piețele de energie electrică cuplate.

Ce măsuri ar putea fi luate dacă apare o criză

Pentru a preveni dezechilibrele și a menține funcționarea sistemului, Ministerul Energiei propune prelungirea, în perioada 1–30 noiembrie 2026, a măsurilor de siguranță prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 782/2026.

Potrivit proiectului, Transelectrica ar putea interveni gradual, în următoarea ordine:

- creșterea rezervelor tehnologice ale unităților de producție care pot funcționa cu combustibili alternativi;

- pornirea grupurilor energetice aflate în rezervă tehnică;

- reducerea sau anularea capacității disponibile pentru exportul de energie electrică;

- reducerea sau anularea schimburilor de energie notificate pentru export;

- limitarea consumului de electricitate în tranșe, conform normativului aplicabil situațiilor de criză.

Limitarea consumului este prevăzută ca măsură de ultimă instanță în această succesiune. Ea ar putea fi aplicată dacă se materializează o situație de criză pe piața energiei și este amenințată siguranța persoanelor, a instalațiilor sau integritatea sistemului electroenergetic național.

În acest caz, Transelectrica ar urma să comunice în scris dispozițiile de reducere a consumului către clienții finali racordați la rețeaua de transport și către operatorii de distribuție, precizând momentul aplicării și tranșele de consum vizate.

Ministerul Energiei susține că măsurile sunt urgente și obligatorii pentru siguranța în exploatare a sistemului energetic național. Proiectul de hotărâre urmărește prelungirea cadrului de intervenție pentru întreaga lună noiembrie, în condițiile în care seceta, indisponibilitatea reactoarelor de la Cernavodă și incertitudinile privind producția din alte surse continuă să pună presiune asupra sistemului.