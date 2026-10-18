Dezastrul de pe Dunăre continuă. Debitul este de aproape trei ori mai mic decât normalul

Seceta prelungită a adus Dunărea la valori de debit fără precedent și în zone extinse fluviul a secat parțial. Foto: Getty Images

Situația rămâne critică pe Dunăre. Debitul fluviului la intrarea în țară se va menține la aproximativ 1.300 de metri cubi pe secundă până la finele săptămânii viitoare, de aproape trei ori mai mic decât media multianuală a lunii octombrie, de 3.900 metri cubi de secundă, a anunțat Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA), relatează Agerpres.

INHGA a publicat prognoza pentru perioada 17 - 24 octombrie 2026.

Hidrologii au estimat pentru luna octombrie un debit maxim al Dunării la intrarea în ţara de 1.600 metri cubi/secundă (mc/s) şi unul minim de 1.200 mc/s.



Din cauza debitelor scăzute ale Dunării, care au ajuns la cele mai mici valori din istorie în vara acestui an, cele două reactoare ale Centralei de la Cernavodă, care asigurau aproximativ 20% din energia dispecerizabilă, au fost închise. Ministrul propus la Energie, Dumitru Chisăliță, a anunțat la Antena 3 CNN că centrala ar putea fi repornită peste două săptămâni.

În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în creştere uşoară pe sectorul Gruia - Vadu Oii şi relativ staţionare pe sectorul Brăila - Tulcea.

Pe râurile interioare, debitele medii zilnice vor fi în general staţionare pe parcusul săptămânii viitoare.



Pe toată durata intervalului sunt posibile creşteri de niveluri şi debite pe unele râuri din zonele de deal şi de munte, ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi propagării.



În luna octombrie 2026, regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse între 30-50% din mediile multianuale lunare, mai mari (50-80%) pe râurile din bazinele hidrografice Vişeu, Someşul Mare, Prahova, bazinele superioare ale Oltului şi Bistriţei şi mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Râmnicu Sărat, Bârlad şi pe râurile din Dobrogea.