Blocaj uriaș pe Dunăre din cauza secetei. Peste 100 de barje și 30 de nave nu pot înainta. Autoritățile, acuzate că nu intervin

Blocaj uriaș pe Dunăre din cauza secetei. Peste 100 de barje și 30 de nave nu pot înainta. Autoritățile, acuzate că nu intervin

Transportul de mărfuri pe Dunăre rămâne oprit în ambele sensuri în zona kilometrului 280, acolo unde 30 de împingătoare și nave autopropulsate, împreună cu peste 100 de barje, așteaptă de câteva zile reluarea navigației. Armatorii și operatorii portuari spun că, deși au trimis numeroase sesizări, autoritățile nu au luat până acum nicio măsură concretă pentru deblocarea fluviului.

Avertismentul vine din partea Asociației Armatorilor și Operatorilor Portuari-Fluviali din România (AAOPFR) și a Organizației Patronale Constanța Port Business Association (CPBA), care atrag atenția că la fața locului nu există niciun semn că lucrările de dragaj ar urma să înceapă, în timp ce nivelul Dunării ar putea scădea și mai mult.

„În ciuda numeroaselor sesizări şi adrese transmise către autorităţile competente, până în prezent nu au fost adoptate măsuri concrete pentru deblocarea situaţiei de la kilometrul 280 al Dunării, unde traficul fluvial de mărfuri continuă să fie întrerupt în ambele sensuri, atât către Portul Constanţa, cât şi dinspre acesta către porturile dunărene. Mai mult, la faţa locului nu se observă activităţi sau mobilizări de echipamente şi resurse care să indice pregătirea ori începerea lucrărilor de dragaj necesare restabilirii condiţiilor de navigaţie. Situaţia este cu atât mai îngrijorătoare cu cât prognozele indică o posibilă scădere suplimentară a nivelului Dunării”, arată cele două organizații într-un comunicat transmis vineri.

Armatorii spun că s-au oferit chiar să rezolve singuri problema și să facă lucrările de dragaj pe cheltuiala lor, însă nu au primit aprobare pentru acest lucru, deși și-au arătat disponibilitatea de a se implica direct în găsirea unei soluții.

Între timp, blocajul produce pierderi tot mai mari pentru firmele de transport, întârzie livrările de mărfuri și dă peste cap lanțurile logistice care depind de Dunăre și de Portul Constanța.

În lipsa unei reacții din partea statului, mai multe companii de navigație au început să caute variante pe cont propriu, pentru a relua măcar o parte din transporturi.

„În lipsa unei intervenţii urgente şi eficiente din partea autorităţilor, mai multe companii de navigaţie îşi coordonează, în prezent, eforturile pentru identificarea unor soluţii alternative care să permită reluarea, cel puţin parţială, a transporturilor şi continuarea livrării mărfurilor către destinaţiile finale”, se arată în comunicat.

AAOPFR și CPBA precizează însă că aceste soluții de avarie pot doar să limiteze pagubele și nu pot înlocui intervenția autorităților, singura care poate readuce navigația la normal. Cele două organizații avertizează că fiecare zi pierdută face reluarea traficului tot mai dificilă și crește riscul ca blocajul actual să se transforme într-o criză majoră a transportului fluvial.

„Facem, încă o dată, apel la autorităţile responsabile să trateze această situaţie cu maximă prioritate şi să dispună de urgenţă măsurile necesare pentru deblocarea traficului fluvial pe Dunăre. Situaţia nu mai permite noi amânări. Fiecare zi care trece fără măsuri concrete şi eficiente generează pierderi economice tot mai mari, accentuează perturbarea fluxurilor comerciale regionale şi amplifică riscurile pentru întregul sector al transporturilor fluviale pe Dunăre”, susțin reprezentanții armatorilor și ai operatorilor portuari.

Problemele au început pe 6 octombrie, când un incident produs în zona kilometrului 280 a afectat șenalul navigabil și transportul de mărfuri către Portul Constanța.

AAOPFR reprezintă 80% din capacitatea de transport fluvial a României și jumătate din capacitățile portuare fluviale ale țării.

Împreună, cele două organizații îi reunesc pe principalii operatori economici din porturile Constanța, Midia și Mangalia, de la mari investitori locali până la grupuri internaționale, cu o majoritate de cel puțin două treimi din operatorii portuari care asigură peste 70% din traficul de mărfuri.