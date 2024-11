România va avea prima fabrică europeană de baterii GridStar Flow, construită în parteneriat cu SUA

Noua fabrică va fi un model de tranziție către energie regenerabilă în Europa. Sursa foto. Facebook GridStar Flow

Lockheed Martin şi compania românească Sinteza S.A. au semnat, miercuri, o scrisoare de intenţie în vederea construcţiei la Oradea a unei fabrici de baterii GridStar Flow, cu zero emisii de carbon şi care permit obţinerea de energie durabilă şi stabilă, se arată într-un comunicat de presă al companiei româneşti, transmis miercuri Agerpres.



Potrivit sursei citate, acest acord stabileşte cadrul în care părţile vor începe procesul de dezvoltare a unei viitoare fabrici în valoare de 50 de milioane de euro, care va produce 30.000 de tone de electrolit negativ pe an, începând din vara anului 2026. Aceasta va fi prima fabrică europeană de acest tip şi cea mai mare din lume.



„Demersul de astăzi urmează succesului recent al Sinteza în obţinerea de fonduri de cofinanţare în valoare de 25 de milioane de euro în cadrul PNRR (Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă) pentru electrolitul care este utilizat în cazul bateriilor de mari dimensiuni GridStar Flow. Scrisoarea de intenţie a fost semnată de Ray Piselli, vicepreşedinte pentru Afaceri Internaţionale la Lockheed Martin, şi directorul general al Sinteza S.A., Gelu Stan, în prezenţa ministrului român al Energiei, Sebastian Burduja, ambasadorul SUA în România, E.S. Kathleen Kavalec. Evenimentul de astăzi urmează discuţiilor purtate cu ministrul român al Energiei, Sebastian Burduja, la începutul acestui an în Statele Unite, axate pe modul în care bateria GridStar Flow poate ajuta România să-şi atingă obiectivele net zero", se arată în comunicat.

Noua fabrică de la Oradea, un model de tranziție către energie regenerabilă în Europa

GridStar Flow este o baterie cu flux redox inovatoare, concepută pentru a promova accesibilitatea şi durabilitatea energiei curate. Fabricată în Andover, Massachusetts, şi proiectată pentru viitorul sectorului energetic, GridStar Flow funcţionează cu zero emisii de carbon şi permite obţinerea de energie durabilă şi stabilă.



„Prin acest proiect, România atrage un investitor strategic american, cu o tehnologie de vârf, care nu depinde în niciun fel de importuri de materii prime din afara pieţelor occidentale, într-un domeniu care creşte exponenţial la nivel global. Odată finalizată această investiţie, ţara noastră va avea un avantaj strategic în Uniunea Europeană în dezvoltarea noilor proiecte de energie regenerabilă", a declarat, în comunicatul citat, ministrul Energiei, Sebastian Burduja.



La rândul său, vicepreşedintele pentru Afaceri Internaţionale la Lockheed Martin, Ray Piselli, a menţionat că România poate deveni un lider regional în acest domeniu important al eficienţei şi securităţii energetice.



„Sunt încântat de perspectivele acestui nou parteneriat în România - primul nostru proiect în sectorul comercial şi unul care ajută la realizarea planurilor privind emisiile „Net zero" în ţară. GridStar Flow este o soluţie de ultimă oră pentru securitatea energetică, un element cheie al nevoilor de apărare şi securitate ale oricărei naţiuni. Prin această nouă iniţiativă, România poate deveni un lider regional în acest domeniu important al eficienţei şi securităţii energetice", a precizat Piselli.



CEO-ul Sinteza, Gelu Stan, a punctat faptul că acest proiect este o modalitate clară de a upgrada semnificativ atât nivelul tehnologic, cât şi modelul de business. "În plus, întreaga investiţie este una etică, menită să influenţeze pozitiv tranziţia către energia verde în Europa", a adăugat Stan.



Lockheed Martin este o companie globală de tehnologie de apărare care promovează inovaţia şi descoperirile ştiinţifice.



Sinteza S.A. este o companie românească cu peste 100 de ani de experienţă în industria chimică, având ca obiectiv tranziţia afacerii de la producţia de acid benzoic la energie verde.