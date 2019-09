Roxana Mînzatu, MFE: IMM-urile din România vor avea la dispoziția 6 miliarde de euro din fonduri europene în perioada 2021-2027

foto: MFE

Întreprinderile mici și mijlocii (IMM) din România vor avea la dispoziția 6 miliarde de euro din fonduri europene în exercițiul bugetar 2021-2027 din totalul de 30,6 miliarde de euro propus pentru România, a anunțat joi, ministrul Fondurilor Europene, Roxana Mînzatu, prezentă la cea de-a cea de-a doua ediție a „International Business Forum”, eveniment organizat la Palatul Parlamentului de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat.

Suma de 6 miliarde reprezintă practic o triplare a fondurilor europene avute prin mai multe instrumente de finanțare în actuala perioadă de programare.

„În România, în ultimii ani, politica de sprijinire a antreprenoriatului nu a fost doar o vorbă, a însemnat în primul rând finanțare. Dincolo de sprijinul statului, Ministerul Fondurilor Europene a contribuit la acest lucru atât pentru afacerile noi, cât și pentru cele existente”, a declarat Mînatu.

Potrivit ministrului, cea mai importantă linie de finanțare dedicată IMM-urilor este parte a Programului Operațional Regional, Axa 2, iar România are astăzi contracte de finanțare pentru dezvoltarea IMM-urilor prin această axă, în valoare de 1,4 miliarde euro. “Vorbim de aprox. 2.800 firme care își cumpără echipamente, tehnologie, își dezvoltă spații de producție, inclusiv pe partea de digitalizare, de promovare a activității firmei”, a sublinit ministrul.

În ceea ce privește numărul total al IMM-urilor nou înființate care au atras bani europeni, Mînzatu a precizat că acesta a ajuns în actuala perioada de programare la 8.715 – IMM-uri sprijinite prin România Start-up Plus și Diaspora Start-up. „Foarte important este faptul că acești 8.700 antreprenori au beneficiat și de o parte de formare și educație antreprenorială. Am gândit acest lucru fiindcă am vrut să îi sprijinim pe cei care nu au capital dar au idei bune de afaceri. Cred că a fost o primă variantă de finanțare integrată”, a adăugat aceasta.

În acelaşi sens, la fel de importante sunt clusterele de inovare care au potențialul de a stimula activitatea inovatoare prin promovarea utilizării în comun a echipamentelor și schimbului de cunoștințe.

În curând, MFE va deschide un apel de finanțare pentru proiecte dedicate dezvoltării capacității de cercetare a clusterelor de inovare, cu un buget de 31,7 milioane euro, dintre are 26,9 mil. fonduri FEDR. Valoarea finanțării publice nerambursabile pentru un proiect va fi cuprinsă între 2,3 mil. lei și 33,12 mil. Vor putea depune cereri de finanțare companii din următoarele domeniile bioeconomie, tehnologia informației și a comunicațiilor, energie, mediu și schimbări climatice, eco-nano-tehnologii și materiale avansate.

Evenimentul de astăzi, organizat de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, s-a adresat antreprenorilor români care vor să-și internaționalizeze afacerile și caută să identifice oportunități de dezvoltare pe noi piețe. La eveniment au mai participat ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat Ștefan-Radu Oprea, ,ministrul Afacerilor Externe, Ramone Mănescu, dar și antreprenori de succes, ambasadori și experți pe probleme de antreprenoriat.