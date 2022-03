Lovitură de teatru la Moscova: Putin nu mai acceptă plata în Euro pentru gazul furnizat în ţările UE

„Nu are sens să furnizezi mărfuri din Federația Rusă către UE și să primești plata în moneda lor, plățile de gaze vor fi făcute în ruble”, a declarat președintele rus Vladimir Putin, potrivit Ria Novosti.

"Am luat decizia de a implementa o serie de măsuri pentru a trece la plăţi în ruble pentru gazul rusesc exportat în ţări neprietene şi să renunţăm la toate tranzacţiile în monede care au fost compromise", a declarat Vladimir Putin, cu ocazia participării la o şedinţă a Guvernului de la Moscova.

Liderul de la Kremlin a subliniat că livrările vor continua în conformitate cu volumele și prețurile stipulate în contracte.

Putin a cerut Băncii centrale de la Moscova să instituie în cel mult o săptămână un sistem de plăţi exclusiv în ruble pentru exporturile de gaz spre Uniunea Europeană.

Amintim că la începutul acestei luni, guvernul de la Moscova a aprobat o listă de 44 de state considerate "neprietenoase", care au condamnat invadarea Ucrainei şi au impus sancţiuni Rusiei.

Putin instructed Gazprom to transfer payments for #Russian gas supplies to #Europe into rubles "as soon as possible". pic.twitter.com/IJIQUbv0kc