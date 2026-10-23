Circulația trenurilor între Bucureşti Nord şi Aeroportul Otopeni va fi modificată între 28 şi 30 octombrie

1 minut de citit Publicat la 12:47 23 Oct 2026 Modificat la 12:47 23 Oct 2026

Trenurile CFR Călători vor circula modificat între Bucureşti Nord şi Aeroportul Otopeni, între 28 şi 30 octombrie. Foto: Agerpres

Circulaţia trenurilor CFR Călători pe ruta Bucureşti Nord - Aeroportul Internaţional Henri Coandă va suferi modificări temporare, în perioada 28 - 30 octombrie, în intervalul orar 9:00 - 14:00, din cauza unor lucrări la infrastructura feroviară, a anunţat, vineri, compania.

În vederea asigurării condiţiilor necesare desfăşurării lucrărilor efectuate de CFR SA, vor intra în vigoare următoarele modificări: trenul R-M 7922 Aeroport Henri Coandă (plecare 10:32) - Parc Mogoşoaia - Bucureşti Nord (sosire 10:57) este anulat, iar în locul lui va circula trenul R-M 13122 Aeroport Henri Coandă (plecare 10:32) - Parc Mogoşoaia - Chitila - Bucureşti Nord (sosire 11:16); trenul R-M 7924 Aeroport Henri Coandă (plecare 11:52) - Parc Mogoşoaia - Bucureşti Nord (sosire 12:17) este anulat, iar în locul lui va circula R-M 13124 Aeroport Henri Coandă (plecare 11:52) - Parc Mogoşoaia - Chitila - Bucureşti Nord (sosire 12:43); trenul R-M 7926 Aeroport Henri Coandă (plecare 13:12) - Parc Mogoşoaia - Bucureşti Nord (sosire 13:37) este anulat, iar în locul lui va circula R-M 13126 Aeroport Henri Coandă (plecare 13:12) - Parc Mogoşoaia - Chitila - Bucureşti Nord (sosire 14:11).



De asemenea, trenul R-M 7921 Bucureşti Nord (plecare 11:10) - Parc Mogoşoaia - Aeroport Henri Coandă (sosire 11:31) este anulat, iar în locul lui va circula ttrenul R-M 13121 Bucureşti Nord (plecare 11:10) - Chitila - Parc Mogoşoaia -Aeroport Henri Coandă (sosire 11:38); trenul R-M 7923 Bucureşti Nord (plecare 12:30) - Parc Mogoşoaia - Aeroport Henri Coandă (sosire 12:51) este anulat, iar în locul lui va circula R-M 13123 Bucureşti Nord (plecare 12:30) - Chitila - Parc Mogoşoaia - Aeroport Henri Coandă (sosire 12:58); trenul R-M 7925 Bucureşti Nord (plecare 13:50) - Parc Mogoşoaia - Aeroport Henri Coandă (sosire 14:11) este anulat, iar în locul lui va circula R-M 13125 Bucureşti Nord (plecare 13:50) - Chitila - Parc Mogoşoaia -Aeroport Henri Coandă (sosire 14:18).