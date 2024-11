Provocările cu care se confruntă constructorii de drumuri din România. Se plâng că birocrația le pune piedici

Producătorii de Agregate Minerale din România se plâng că au probleme în ceea ce priveşte valorificarea resurselor. FOTO: Getty Images

Domeniul construcţiilor, în special pe partea de infrastructură rutieră, a cunoscut un avans spectaculos în ultimii ani. Investiţiile în autostrăzi şi drumuri de mare viteză au atins un record şi este nevoie şi de forţă de muncă, dar şi de materii prime. Nisipul, pietrişul sau balastul sunt esenţiale în proiectele mari, însă reprezentanţii acestui domeniu de plâng de birocraţie şi piedici. Pe de altă parte, conducerea Autorităţii Naționale de Reglementare în Domeniul Minier spune că reforma prin care a trecut a eliminat o parte din probleme.

În contextul accelerării procesului de realizare a proiectelor de infrastructură rutieră din România, Agenția Națională pentru Resurse Minerale, recent trecută printr-o reformă, anunţă că a crescut şi cererea pe partea de exploatare.

Adriana Petcu, preşedinte ANRM: „De la începutul anului până la 30 septembrie, comparativ cu anul 2023, s-au emis, pentru nisipuri și petrișuri 324 de acte de reglementare față de totalul de 457 tot anul 2023 și avem, desigur, în curs multe alte solicitări în rezolvare. Pentru roci utile, exploatări în carieră s-au emis 620 de acte de reglementare.”

Ce probleme au producătorii de Agregate Minerale

Producătorii de Agregate Minerale din România se plâng însă că au probleme în ceea ce priveşte valorificarea resurselor.

Ionel Ureche, președintele Patronatului Producătorilor de Agregate Minerale din România: „Sunt niște elemente referitor la ponderea pe care o au agregatele minerale. Eu am lucrările de construcții și aici trebuie să conștientizăm că nu doar în infrastructura de transport se folosesc, se folosesc și în construcții. Doar pentru infrastructura de transport în următorii ani am avea nevoie de circa 300 de milioane de tone de agregate.”

Adriana Petcu, preşedinte ANRM: „Nu trebuie să fim autofinanțați, ori există și alte autorități de reglementare în țara asta care se autofinanțează. Am citit toate propunerile venite și cele care trebuiau preluate au fost preluate. Vă asigur că am deblocat foarte multe aspecte ale activității acestei instituții, astfel încât timpul de elaborare și emiterea unui act de reglementare din instituție a scăzut foarte mult. ANRM-ul este doar o parte din procesul de autorizare. Sunt o grămadă de instituții care sunt implicate, dar să știți că am încercat armonizarea.”

Provocările cu care se confruntă constructorii, dar şi aşteptările autorităţilor au fost dezbătute în cadrul Conferinței - „ROMÂNIA, ÎN SFÂRȘIT LA DRUM. Infrastructura rutieră, investiții record, provocări uriașe”, organizată de Income Magazine şi Antena 3 CNN.