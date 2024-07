Un furnizor german de piese auto deschide o fabrică la Siret. Ciolacu: Investițiile străine, în creștere cu 34%

Premierul Marcel Ciolacu. Sursa foto: Hepta/ Mediafax Foto/ Alexandru Dobre

De la preluarea guvernării de către Partidul Social Democrat, România a reușit să atragă noi investiții străine în unități de producție românești, deschise de mari nume internaționale. Doar în ultimele câteva săptămâni, noi proiecte de investiții, cu o valoare totală de peste 110 mil. euro, au fost fie anunțate, fie și-au început efectiv producția. Încrederea investitorilor vine pe fondul politicilor Guvernului Ciolacu de creștere economică sustenabilă prin investiții masive în infrastructură și producție locală.

Printre companiile care au anunțat noi proiecte investiționale se numără și furnizorul german de piese auto Anton Haering. Acesta a anunțat că va investi 60 mil. euro într-o nouă fabrică în România, în Siret. Haering va angaja 600 de oameni, iar uzina va fi amplasată pe un teren de 5 hectare.

În același timp, francezii de la Saint-Gobain au finalizat noua linie de producție din Turda, după o investiție de peste 50 mil. euro. Compania ia în considerare să exporte și către alte țări vecine.

La începutul lui iulie, Misavan, unul dintre principalii jucători de pe piața produselor profesionale de curățenie din România, și-a extins operațiunile printr-un parteneriat cu firma spaniolă Quimicas Quimxel SL, inaugurând o nouă fabrică după o investiție de 10 mil. euro. Unitatea de producție are o capacitate anuală de 7.200 de tone pe an pentru detergenții lichizi și 700 de tone pe an pentru produsele cosmetice.

Investițiile străine directe, în creștere cu 34% față de anul anterior

Premierul Marcel Ciolacu a evidențiat, pe rețelele sociale, creșterea investițiilor străine directe, care au atins 3,2 miliarde de euro în primele patru luni ale anului, o creștere de 34% față de anul anterior.

„Apostolii austerității au greșit din nou! Statisticile publicate de BNR arată că, în primele 4 luni ale acestui an, investițiile străine au crescut semnificativ, ajungând la 3,2 miliarde euro, o creștere de 34% față de aceeași perioadă a anului trecut. În timp ce unii fac doar circ, investitorii se concentrează pe realitatea cifrelor și a oportunităților pe care le oferă economia românească. În ciuda minciunilor aruncate zilnic de unii care nu au construit niciodată nimic, este clar că investitorii văd potențialul imens al economiei noastre și investesc masiv în România. Ceea ce confirmă corectitudinea măsurilor și politicilor adoptate de guvern!”, a spus premierul Marcel Ciolacu.

Aceste cifre confirmă impactul pozitiv al politicilor guvernamentale asupra economiei românești și faptul că social-democrații au reușit să creeze un mediu de afaceri atractiv, sprijinind creșterea investițiilor străine și consolidând poziția României ca destinație de afaceri importantă în regiune.

PSD este partidul care introduce în România salariul minim european, are cei mai mulți primari și președinți de Consilii Județene campioni ai proiectelor cu bani de la Comisia Europeană și a reușit, în actuala guvernare, să ducă absorbția de fonduri europene la peste 97%.

România, destinație de afaceri de top în regiune, datorită eforturilor Guvernului Ciolacu

Conform sondajului anual al Camerei de Comerț Americane în România (AmCham), 72% dintre companii intenționează să investească în România în 2024, ceea ce subliniază atractivitatea țării pentru investitorii străini. Țara noastră este considerată o destinație de investiții de top în regiune, datorită statutului său de membru al UE și NATO, precum și perspectivei de aderare la OECD.

Factori precum capitalul uman, dimensiunea pieței, infrastructura digitală și cadrul fiscal sunt, de asemenea, puncte forte ale țării, arată AmCham România. Datele sondajului arată că 46% dintre companii consideră climatul investițional ca fiind bun sau foarte bun, în creștere față de 36% în 2019. Aceasta reflectă intențiile companiilor de a-și extinde operațiunile nu doar pe termen scurt, ci și pe termen mediu.

Mărci de renume mută producția din țările vecine, în România

Creșterea economică a României, impulsionată de politicile promovate de PSD, atrage și relocarea producției din țările vecine. Nokian Tyres va deschide în septembrie, în Bihor, o fabrică de anvelope cu zero emisii de CO2, investind 650 de milioane de euro și creând 500 de locuri de muncă. Michelin își va muta, pînă la sfârșitul anului 2024, parțial producția din Polonia la Zalău.

Rheinmetall a devenit acționar majoritar la Automecanica Mediaș, extinzându-și prezența în Europa Centrală. Verde Magnesium va investi un miliard de dolari în exploatarea magneziului, iar DeLonghi va inaugura o fabrică la Satu Mare, angajând 800 de persoane până în 2025.

Grupul Bimbo și alți investitori, precum o fabrică belgiană de plăci din gips-carton și o fabrică farmaceutică la Turda, contribuie și ei la dezvoltarea economică. Producția de autobuze electrice va începe în apropiere de București, consolidând astfel poziția României ca un hub industrial emergent.