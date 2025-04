UE pregătește planul de renunțare la combustibilii din Rusia. "Nu ne vom mai baza pe o putere ostilă pentru aprovizionare"

Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen Foto: Hepta

Comisia Europeană va prezenta în următoarele două săptămâni o foaie de parcurs privind modul în care intenţionează să elimine treptat toate importurile de combustibili fosili din Rusia, a anunţat joi preşedinta Comisiei, Ursula von der Leyen, în cadrul unui eveniment pe tema energiei, desfăşurat la Londra, potrivit site-ului executivului comunitar.

"Peste două săptămâni, comisarul nostru pentru energie, Dan Jørgensen, va prezenta o foaie de parcurs, cu măsuri concrete pentru eliminarea treptată a tuturor importurilor de combustibili fosili din Rusia. Astfel, nu ne vom mai baza pe o putere ostilă pentru aprovizionarea noastră cu energie. În ceea ce privește aprovizionarea cu gaze, nu am uitat cum Statele Unite au intervenit imediat cu GNL atunci când am avut nevoie de el în timpul crizei energetice. Și cum am primit gaze naturale suplimentare prin conducte din Norvegia. Și cum țări mai îndepărtate, precum Japonia și Republica Coreea, au colaborat îndeaproape cu noi pe piețele globale, pentru a ne asigura securitatea energetică imediată. Aceste parteneriate energetice, inclusiv importurile de GNL din Statele Unite, rămân de o importanță strategică pentru Uniunea Europeană, a spus von der Leyen în discursul său.

Șefa Comisiei Europene a declarat că importurile de gaz ale UE din Rusia au scăzut de la 45% la 18%, iar cele de petrol – de la unul din cinci barili la doar unul din cincizeci. Importurile de cărbune rusesc au fost eliminate complet. În ansamblu, UE a redus semnificativ contribuția sa la economia de război a Rusiei și și-a întărit securitatea energetică.

"La începutul acestui deceniu, ne bazam excesiv pe un singur furnizor pentru nevoile noastre energetice. Permiteți-mi să vă dau câteva cifre: Rusia ne furniza 45% din gaze, 50% din cărbune și aproape o treime din petrol. Timp de decenii, nu am reușit să recunoaștem costurile care veneau odată cu această dependență. Riscul de șantaj, coerciție economică, șocuri de prețuri; această realitate a fost expusă după invazia la scară largă a Ucrainei. Rusia a încercat să exploateze dependența noastră excesivă întrerupându-ne furnizarea de gaze. Au încercat să provoace tulburări economice și să slăbească hotărârea noastră față de Ucraina. Au eșuat. Am răspuns cu REPowerEU. Ne-am diversificat aprovizionarea. Am accelerat tranziția către o energie curată," a mai spus von der Leyen.

Anunțul lui von der Leyen vine după ce în martie, Comisia Europeană a amânat, pentru a doua oară, anunțarea planului menit să elimine dependența Uniunii Europene față de importurile de energie din Rusia. Acest program urma să fie prezentat pe 26 martie, dar este acum amânat pentru o dată neprecizată, asupra căreia Comisia Europeană a refuzat să comenteze la acel moment.