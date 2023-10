Afacerea bio cu care un român a dat lovitura la Şinteu. Un kilogram se vinde cu 40 de lei | "Clienţii nu cred, de multe ori, că aceste fructe sunt produse în România"

La Șinteu, în vârf de munte, o tânără familie cu doi copii a pus bazele unei plantații bio. De la viaţa tumultoasă din marile metropole ale lumii, din multinaţionale, s-au izolat în munte, iar anul acesta au înregistrat recordul afacerii.

O familie tânără din Șinteu a pus bazele unei plantații de zmeură bio. Bogdan și Oana Lerescu au obţinut un milion de euro din fonduri europene şi i-au investit în cultura din solarii și din câmp.

Plantele le-au adus tocmai din Italia și Olanda şi au avut mână bună. S-au adaptat cum nu se poate mai bine si le-a priit aerul curat din vârf de munte.

Anul acesta au adunat patru tone de zmeură pe hectar, triplu faţă de anul trecut.

"În medie cam cinci kilograme de zmeură pe sezon produce o astfel de plantă.

E o cultură ecologică într-adevăr, mult mai greu de întreţinut decât o cultură neconvenţional, dar ne bucurăm că reuşim să realizăm o astfel de agricultură şi reusim să le oferim aşa fructe sănătoase clienţilor noştri", spune Oana Lerescu.

Cu peisajele din mulții Plopișului în zare, aer curat și vecini ici-colo, munca pare mai relaxantă ca oriunde. E vremea pentru cules roadele toamnei: zmeură aromata, cărnoasa şi roşie, bine-coaptă.

Sunt soiuri pe care Bogdan și Oana le-au adus tocmai din Italia și Olanda, cărora le-au priit aerul curat de munte.

După ce a muncit ani întregi în corporații din întreaga lume, chiar în India, Egipt sau în Africa de Sud, Bogdan Lerescu și-a schimbat radical viaţa. Originar din Târgu Mureș, bărbatul și-a găsit liniștea împreună cu soția şi cei doi copii la Șinteu, în Bihor.

"Resursele pe care le-am avut după o viaţă de muncă le-am cam îngropat aici, sunt aici în tot ce am construit împreună şi cu ajutorul fondurilor europene gestionate de AFIR (Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale) şi azi e nevoie să lucrăm foarte mult, agricultura are foarte multe riscuri şi e nevoie să le ţinem sub control", a explicat Bogdan Lerescu, inginer horticol.

Un milion de euro a obținut din fonduri europene, iar pe un hectar de teren a înfiinţat o plantație de zmeur, atât în solarii cât și în câmp, dar şi una de alun pe alte cinci hectare.

La cea de zmeur, în acest an producţia a fost una record. "Am reuşit să recoltăm aproape patru tone anul acesta până acum. Înca mai sunt fructe pe plante, nu foarte multe, dar e posibil să mai recoltăm câteva sute de kilograme", spune Bogdan Lerescu.

"Am avut nişte zile de foc în luna august când am recoltat şi 400 de kg într-o zi, ne-au luat prin surprindere, s-au copt foarte repede şi a trebuit să găsim toţi vecinii disponibili să ne ajute să le strângem.

Am reuşit până la urmă şi chiar ne bucurăm", mai spune românul.

Surplusul de fructe se procesează, iar în privinţa alunelor, totul se va realiza în făbricuţa pe care cei doi o construiesc din fonduri europene.

Zmeura se vinde cu 40 de lei kilogramul.

"Avem o tufă cu nişte fructe deosebite, cu o dimensiune mare, fructul e ferm, exact cum îl preferă clienţii. De multe ori, când suntem în pieţe, târguri clienţii nu pot să creadă că aceste fructe sunt produse în România într-o cultură organică", povesteşte Bogdan Lerescu.