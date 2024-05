Povestea de succes a unui fost educator, devenit unul dintre cei mai buni brânzari din România: ”Acolo am dobândit unele cunoștințe”

István Varga este unul dintre cei mai cunoscuți antreprenori din satul Cund. Cu meşteşugul dobândit de la un brânzar din Elveţia, cu lapte de calitate din propria fermă, István a început să producă şi celebra brânza cu mucegai nobil.

Sursa foto: Antena 3 CNN

De la meseria de educator, la antreprenor. Asta este povestea István Varga, unul dintre cei mai cunoscuți antreprenori de succes din satul Cund.

Laptele celor câteva zeci de vaci Bălţată Românească se transformă în brânzeturi maturate cu arome dintre cele mai diferite. De la cea îmbibată în vin roşu până la cea cu chili şi ciocolată, cu piper verde, chiar şi cu cărbune vegetal.

Fiecare tip de brânză produsă la Cund are povestea ei pe care István Varga o spune cu drag. Pentru că așa și pregateste rotițele cu delicatese care ajung pe mesele românilor.

La aceasta oră, noutatea e brânza cu bere.

”Asta e o brânză specială. E făcută din berea unui producător local din Târgu Mureș. Se simte aroma hameiului, o să fie ceva sublim”, mai spune István Varga.

Meșteșugul l-a învățat de la elveţieni. Apoi a reinventat afacerea părinţilor săi, care deţineau o fermă de vaci şi comercializau laptele. Numai că, în loc să continue să vândă laptele unor producători de lactate, Istvan a decis să dezvolte un mic atelier, devenind el însuşi producător.

”În 2015, am participat la niște cursuri de brânză maturată, acolo am dobândit unele cunoștințe, restul pe propria piele. În 2016, am început să producem primele brânzeturi”, a mai declarat István Varga.

Investiția inițială a fost de aproximativ 25.000 euro, crescând la un an de la lansare la circa 100.000 euro. Jumătate din bani au fost cheltuiti pe utilaje. A meritat spune Istvan, pentru că faima produselor sale a ajuns în toată țara și clienții îl caută pentru brânzeturile deosebite pe care le produce.