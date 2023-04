Leurda şi urzicile, cele mai căutate verdeţuri de primăvară | Reţete surprinzătoare

Pădurile de la Gurghiu s-au acoperit de un covor verde de leurdă. Usturoiul ursului, cum i se spune popular, e căutat pentru proprietatile sale miraculoase asupra sănătăţii. Zeci de oameni au venit să culeagă plantele, pentru că perioada în care pot fi găsite nu e lungă. Iar la Hosman, în Sibiu, turiştii s-au întrecut la cules de urzici.

În Parcul Dendrologic din Gurghiu leurda creşte în voie, pe un sol bogat în azot. Poate fi culeasă de oricine, aşa că doritorii nu s-au lăsat aşteptaţi.

Leurda a fost declarată planta mileniului 3 datorită proprietăţilor sale. Principala acțiune apreciată a leurdei este cea depurativă. Așadar, există o tradiție transmisă din bătrâni care sugerează că un consum regulat de leurdă ajută la curățarea sistemului digestiv și a sângelui, favorizând eliminarea toxinelor. Leurda are și efecte antiseptice, antibacteriene și antifungice cunoscute, care sunt similare cu cele ale usturoiului. Din acest motiv, leurda este un aliat important în tratarea virozelor și răcelilor de primăvară.

Leura este folosită de secole drept tonic pentru organism, grație proprietăților antiseptice, antibacteriene și purifiante. La fel ca usturoiul, leurda poate avea un impact benefic asupra colesterolului mărit și hipertensiunii, așa încât un consum regulat poate reduce riscul de afecțiuni cardiovasculare. In plus, un studiu a evidentiat si faptul ca leurda poate avea un efect benefic in tratarea afectiunilor gastrointestinale ușoare.

În Sibiu, pe Valea Hartibaciului, se culeg urzici. Iar după ce au cules plăntuţele abia răsărite, turiştii au fost invitaţi la brunch, unde vedete au fost tot urzicile. Dincolo de gustul inconfundabil, urzicile pot fi consumate în scop terapeutic.