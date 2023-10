Dănuţ Lupu, fost fotbalist din Generația de Aur, dat în urmărire naţională

Dănuț Lupu a fost dat în urmărire națională după o condamnare definitivă, iar mandatul ar putea fi extins la nivel internațional pentru că fostul fotbalist a declarat că nu se află în țară.

Amintim că, fostul fotbalist Dănuț Lupu a fost prins de polițiști în timp ce conducea o mașină, deși nu are permis de conducere, potrivit unor surse apropiate anchetei.

În data de 4 septembrie, Dănuț Lupu s-a prezentat în fața judecătorilor, după ce a fost surprins, în mai multe rânduri, conducând fără carnet. La acel moment, avocatul fotbalistului a cerut transformarea pedepsei în amendă penală.

Apelul lui Dănuț Lupu a fost respins astăzi, la Curtea de Apel București. Acesta a fost condamnat de către judecătorii de la Tribunalul București la șapte luni și 10 zile de închisoare cu executare pentru că a condus fără permis de conducere în mai multe rânduri.

Potrivit unor surse Antena 3 CNN, fostul fotbalist urmează să fie încarcerat la penitenciarul Rahova.

Fostul fotbalist, Dănuţ Lupu a plâns la telefon la aflarea verdictului.

"Dacă eu sunt considerat un pericol public, ce pot să fac?"

"Justiția română m-a considerat vinovat. Sunt vinovat. Asta-i viața, ce vreți să vad? Poate dacă mă prindea drogat, băut și ceva, poate îmi dădeam mai puțin. Da, n-am omorât pe nimeni, n-am furat niciun ban de la bancă, nu m-a prins drogat, nu m-a prins băut și m-am dus la spital. Dacă eu sunt considerat un pericol public, ce pot să fac? Am să mă predau. Poate nu știu dacă am făcut bine sau rău. Eu sunt plecat de o săptămână din țară. Oricum am să mă întorc sâmbătă sau duminică", a spus Dănuţ Lupu.

Dănuț Lupu, fost fotbalist din Generația de Aur, dat în urmărire internațională

După ce Dănuț Lupu a fost căutat de autoritățile din București, nu a fost găsit şi a fost dat în urmărire națională.

Mai mult, Poliția Română a transmis către instanță o cerere de urmărire internațională pentru infracțiunea de conducere a unui autovehicul fără permis de conducere, pentru care a fost condamnat la șapte luni și 10 zile de închisoare pentru executare.

Dănuţ Lupu a fost prins de polițiști gălățeni că se afla la volanul unui autoturism și nu deținea permis de conducere în anul 2020, iar ulterior, în cursul anului trecut, Dănuț Lupu a fost oprit de polițiști de la Brigada Rutieră, care i-au întocmit un dosar penal.

A ajuns astfel să primească această condamnare. De altfel, chiar astăzi a avut loc apelul la Curtea de Apel București, care a fost respins. Este așadar o decizie definitivă și Dănuț Lupu va trebui să înceapă această sentință cât de curând ajunge în România.

Așadar, așteptăm ca cererea de urmărire internațională să fie admisă de instanță, iar ulterior vor începe procedurile legale pentru a-l aduce pe Dănuț Lupu în România pentru a executa această pedeapsă cu închisoare", a spus Delia Bulgaru, reporter Antena 3 CNN.