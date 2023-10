Dănuț Lupu, condamnat definitiv la închisoare cu executare! Marele fotbalist va fi încarcerat la Penitenciarul Rahova

Fostul mare fotbalist, Dănuț Lupu, a fost condamnat la închisoare cu executare. Decizia este definitivă.

În data de 4 septembrie, Dănuț Lupu s-a prezentat în fața judecătorilor, după ce a fost surprins, în mai multe rânduri, conducând fără carnet. La acel moment, avocatul fotbalistului a cerut transformarea pedepsei în amendă penală.

Apelul lui Dănuț Lupu a fost respins astăzi, la Curtea de Apel București. Acesta a fost condamnat de către judecătorii de la Tribunalul București la șapte luni și 10 zile de închisoare cu executare pentru că a condus fără permis de conducere în mai multe rânduri.

Potrivit unor surse Antena 3 CNN fostul fotbalist urmează să fie încarcerat la penitenciarul Rahova.

Mesajul lui Dănuț Lupu, după ce a fost prins fără permis

„Dragi copii, să știți că viața e mai importantă decât toate. Nu mai urcați fără permis și băuți la volan. De droguri nici nu mai zic”, a transmis Dănuț Lupu.

Întrebat dacă o suspendare a permisului pentru o perioadă de 10 ani, dar și confiscarea autovehiculului ar fi măsuri potrivite pentru astfel de șoferi, marele fotbalist a aprobat.

”Da, fiindcă pentru a te urca băut sau drogat la volan e o faptă penală. Știți cum e, în România tinerii au înțeles democrația greșit”, a mai spus el.

În ceea ce privește faptul că a condus fără permis, Dănuț Lupu susține că a fost vorba despre o urgență medicală.

”M-am urcat la volan doar că trebuia să ajung la spital, pentru că îmi era foarte rău. Nu am făcut accident, nu am fost băut. Am ajuns la spital și mi s-a făcut ce a trebuit.

Poate că dacă nu urcam la volan eram mort. Regret că m-am urcat, dar eu cred că viața și sănătatea unui om sunt mai importante ca orice. În zona în care eram nu puteam să sun la 112”, a adăugat el.