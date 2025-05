Armata de teracotă din China a fost vandalizată: un turist a distrus două statui vechi de peste 2000 de ani

Un turist chinez a avariat două dintre statuile antice ale armatei de teracotă din Xi’an, după ce a sărit peste gardul de protecție și a intrat într-o zonă restricționată a expoziției.

Incidentul a avut loc vineri, când bărbatul, în vârstă de 30 de ani, vizita muzeul. Potrivit oficialilor din cadrul securității publice, el a „sărit peste balustradă și peste plasa de protecție și a sărit înăuntru”, notează The Guardian.

Ancheta autorităților a stabilit că turistul „suferă de o boală psihică”, iar cazul se află în prezent în curs de investigare.

Bărbatul a „împins și tras” statuile din lut, iar două dintre ele au fost „avariate în grade diferite”, se mai arată în comunicatul oficial. Ulterior, el a fost „imobilizat” de personalul de securitate.

On the afternoon of May 30, an incident involving tourist vandalism occurred at the Terracotta Warriors Museum in Xi'an, Shaanxi Province.

A middle-aged man jumped into Pit No. 3 of the excavation site, resulting in damage to at least two Terracotta Warrior statues. The… pic.twitter.com/rqznkyKWJi