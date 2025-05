O femeie care săpa în grădină a descoperit o comoară incredibilă. Înainte găsise un indiciu, dar n-a știut să-l interpreteze

O femeie care săpa în grădină a descoperit o comoară FOTO: Getty Images

În timp ce săpa într-o grădină, o femeie de 46 de ani a făcut o descoperire senzațională. În același loc, toamna trecută, descoperise o piatră cu un craniu și două oase încrucișate, dar nu și-a dat seama că era un indiciu pentru ceva mult mai important.

Kelly Wakefield, care este grădinar profesionist, făcea curățenia de primăvară într-o grădină publică din St. Albans, Vermont, SUA, când a dat peste o cutie metalică misterioasă sub o grămadă de frunze, potrivit The New York Times.

A scuturat cutia și a auzit clinchetul inconfundabil al monedelor. „Nu prea știam ce să fac,” a spus ea.

A deschis cutia metalică și a rămas uimită de comoara din interior. A fugit la camionetă și a mers direct la casa mamei sale. Ce găsise, de fapt? Era ceva autentic? Avea nevoie de un avocat?

Kelly Wakefield, în vârstă de 46 de ani, a aflat curând că a dat peste un cufăr cu comori ascuns intenționat de Michael Cloherty O’Connell, autorul a două cărți de istorie care i-a transformat pe cititori în vânători de comori prin nord-estul SUA.

Cutia conținea diverse monede, obiecte de epocă, un glonț din perioada Războiului Civil, o hartă și o notă de la autor. Acum se află într-o cutie de valori, a spus Kelly Wakefield, și încă nu a fost evaluată. Spune că va rezolva și acest lucru la un moment dat.

Creatorul acestei vânători de comori, Michael Cloherty O’Connell, are 61 de ani, este pasionat de istorie, recent pensionat, și a făcut bani din economiile de pensie pentru a crea vânători de comori în mai multe state, ghidați de cele două cărți ale sale. Una dintre cărți, „Lady Liberty’s Treasure Hunt”, se adresează adulților, iar cealaltă, „Riley’s Treasure Chase”, copiilor.

În total, cuferele ascunse ar conține obiecte de epocă în valoare de peste 100.000 de dolari, a spus el, deși această sumă nu a fost verificată. A refuzat să spună câte cufere a ascuns, dar aproape 10 au fost găsite, a spus el.

O’Connell i-a încurajat pe vânătorii de comori să citească cu atenție cărțile sale pentru indicii.

„Am vrut să fie puțin mai criptic, ca să fie mai distractiv”, a spus el într-un interviu telefonic. „Este o călătorie a descoperirii pentru căutătorii de comori”.

Este și o modalitate de a-i implica pe cititori în istoria americană, a spus O’Connell. A fost încurajat să scrie după o lungă conversație cu David Hackett Fischer, autor distins cu Premiul Pulitzer.

Dar O’Connell, care vorbește despre istoria Americii cu un entuziasm comparabil cu cel al lui Bill Nye când vine vorba de știință, știa că o carte de istorie nu este ușor de vândut.

Autorul, lider de cercetași de mulți ani și cu diverse slujbe la activ, inclusiv ca șerif, s-a uitat la raftul său de cărți și a căutat idei pentru a da viață istoriei. S-a inspirat din exemplele altor autori care au creat vânători de comori pentru cititori.

În 1993, Régis Hauser, un autor francez, a scris o carte care îi încuraja pe cititori să caute o bufniță de aur, care a fost găsită abia anul trecut, la 31 de ani după publicare. În 2010, „The Thrill of the Chase” a lui Forrest Fenn oferea indicii către un cufăr plin cu pepite de aur și bijuterii în Munții Stâncoși. Acesta a fost găsit în 2020.

Mai recent, există public pentru activități precum Pokémon Go, un joc de realitate augmentată care îmbină tehnologia digitală cu lumea reală, și geocaching, care permite oamenilor să caute comori ascunse în locuri publice.

După o discuție cu soția sa, O’Connell a scos bani din economiile de pensie și a mers la cumpărături pentru a-și îmbogăți colecția de obiecte de epocă. Familia sa, inclusiv cei patru copii, a fost sceptică la început.

„Au zis: ‘Tată, nu-ți vei recupera niciodată banii’”, a spus O’Connell.

A recunoscut că proiectul său a redus moștenirea fiecărui copil, dar a insistat că proiectul este „mai mare decât mine”.

A cumpărat diverse obiecte de epocă, inclusiv monede englezești și irlandeze din secolul al XVII-lea, astfel încât să poată organiza o vânătoare cu adevărat istorică. Fiecare cufăr conținea atât obiecte din colecția sa personală, cât și piese nou achiziționate, plus o notă de felicitare cu datele sale de contact.

A presărat indicii în cărțile sale, printre lecțiile de istorie, sperând ca familiile să învețe despre locuri istorice înainte de a le vizita personal.

Mulți și-au împărtășit poveștile de vânătoare de comori anonim pe Discord, o platformă de mesagerie. O’Connell a intervenit pentru a le reaminti regulile de bază: fără căutări iarna. Gândire pozitivă. Și, „pentru numele bunului Dumnezeu, lăsați copiii să găsească comorile din cartea pentru copii”.

Dintre cei care au găsit cufere cu comori în nord-est, doar Kelly Wakefield și-a făcut publică identitatea.

Este uimitor că a găsit comoara din întâmplare. Majoritatea comorilor sunt ascunse în locuri cu semnificație istorică, iar grădinile din St. Albans, unde lucrează Kelly Wakefield, sunt locul unui celebru raid din 1864 al soldaților confederați care au pătruns în Statele Unite din Canada.

Wakefield nu este străină de astfel de aventuri. Ea se implică în geocaching, un joc de-a v-ați ascunselea bazat pe GPS, precum și de învățarea istoriei locale. În octombrie 2024, în timp ce grădinărea în aceeași zonă, a găsit o piatră cu un craniu și două oase încrucișate, un indiciu lăsat de O’Connell. Nu și-a dat seama ce descoperise. Iar, întâmplător, cumnatul ei îi dăruise de Crăciun una dintre cărțile lui O’Connell.

A făcut legăturile abia după ce a găsit cutia metalică și acum, spune ea, „sunt prinsă!”.

„Dacă am timp vara asta, mă duc la vânătoare de comori”, a spus ea.

Asta era exact speranța lui O’Connell: vrea să-i facă pe oameni entuziasmați să iasă în natură și să învețe despre istoria SUA înainte de 4 iulie 2026, când se împlinesc 250 de ani de la independența Americii.

„Dacă ajut America sau fac țara un loc mai bun în felul meu mic,” a spus el, „poate că efectul se va propaga în timp, ca atunci când arunci o piatră într-un iaz”.