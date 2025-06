Călin Popoescu-Tăriceanu, după achitarea definitivă: "Am fost vânat 11 ani de binomul Kovesi-Coldea. A fost un coșmar"

După mai bine de un deceniu în care dosarele lui Călin Popescu-Tăriceanu au fost subiect de dezbatere publică, achitarea definitivă pe toate liniile trece aproape neobservată. Foto: Captură Antena 3 CNN

Călin Popescu-Tăriceanu, fostul prim-ministru al României, a amintit la Antena 3 CNN cum a fost vânat de cuplul Kovesi-Coldea. Achitat definitiv după 11 ani de anchete, Tăriceanu spune că scopul real nu a fost condamnarea sa, ci eliminarea din viața politică. El a descris perioada drept "un coșmar" și a afirmat că nu își dorește să revină în politică.

"În 2016, într-o bună zi m-am trezit cu informare, o notificare din partea Înaltei Curți că am fost sub mandat de supraveghere pentru siguranță națională din 2008 în 2016, deci 8 ani de zile. Supraveghere tehnică cu mijloace audio-video și așa mai departe. Am cerut oficial Înaltei Curți să-mi pună la dispoziție copiile acestor înregistrări și mi-au spus că s-au distrus, că nu le-au păstrat, că au fost distruse. A fost o vânătoare la care am fost supus, proba aceasta cu mandatul de siguranță națională şi din 2014 a început și jihadul, ca să spun așa. Au fost 11 ani de coșmar, un calvar, n-aș dori nimănui. Să știți, că dacă știam că așa o să fie spre finalul carierei politice n-aș fi intrat în politică evident", a spus Tăriceanu.

"Eu nu vreau să mă victimizez. Vreau să vă spun însă că procesele, în ceea ce înseamnă termenii acuzații au mers crescendo şi aici un rol foarte urât l-a jucat cuplul Kovesi-Coldea, care la un moment dat, la începutul lui 2014, la sfârșitul mandatului lui Băsescu, și-au pus întrebarea "noi ce facem în continuare, că-și termină maestrul mandatul? Ce vom fi?", că nu-i convenea nici unuia să se întoarcă de unde plecase. Atunci au început să facă jocurile politice, ei împreună cu alții, care totul, povestea asta cu lupta împotriva corupției s-a transformat de fapt o luptă între clanuri mafiote care încercau să-și elimine adversarii punând această ștampilă de de corupție. Eu eram unul din cei vizați. În 2014, la alegerile din 2014, Ponta, care intra în turul doi, a avut buna inspirație să vorbească în public și să propună ca funcția de prim-ministru să ocup eu şi atunci, în momentul ăla s-au declanșat mecanismele de eliminare. Pentru că era o grupare mai extinsă, făcea parte din ea și Maior, și alții care încercau să pună mâna pe putere", a amintit Tăriceanu.

După mai bine de un deceniu în care dosarele lui Călin Popescu-Tăriceanu au fost subiect de dezbatere publică, achitarea definitivă pe toate liniile trece aproape neobservată. În ciuda deciziei justiției, numele fostului premier continuă să fie asociat în spațiul public cu anchetele și suspiciunile care l-au urmărit ani la rând.

O întrebare ar fi, însă, dacă nu cumva aceste dosare ţinteau scoaterea din viaţa politică, nu o condamnare efectivă.

"Da, scoaterea din politică, evident. Dar să știți că un proces o dată început, mai ales în perioada în care binomul și justiția erau influențate de SRI, putea să ducă și la condamnare", a afirmat el.

Călin Popescu-Tăriceanu a afirmat, chiar dacă fapta s-a prescris, că nu mai doreşte să revină în politică.

"Mi-a fost de ajuns și vă mai spun ceva. Văd o schimbare de generație în zona politică cu care nu mai am nimic în comun. Adică eu am fost din cei care am început politica, alături de un grup dintre care mulți încă sunt în viață, slavă Domnului, care eram animați de niște idealuri politice: de idealurile liberalismulu, ale democrației. Am crezut în aceste lucruri, ca să observ că pe măsură ce a trecut timpul, cei care vin în politică vin ca să-și facă o situație materială, sunt preocupați exclusiv de ascensiune în diferite poziții cât mai bine remunerate, ca să-și creeze o situație financiară bună. Și atunci, cu oamenii ăștia nu am ce să discut. Ce să discut cu ei? Nu mai vorbesc de faptul că nu sunt pregătiți, dar în fine, electoratul până la urmă decide și ceea ce vedem astăzi nu este decât rezultatul votul electoratului", a încheiat el.